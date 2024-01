C’est à compter de ce lundi qu’une troisième voie de circulation doit être rouverte sur le pont de l’Île-aux-Tourtes, entre l’île de Montréal et l’ouest de la Montérégie, qui fait l’objet d’importants travaux depuis plusieurs semaines.

Le ministère des Transports du Québec explique que l’achèvement des travaux sur une portion endommagée de la dalle permet de rouvrir cette troisième voie.

Deux voies doivent être disponibles vers Vaudreuil-Dorion et une vers Montréal, en tout temps.

En fonction des prévisions météo, l’ouverture d’une 3e voie de circulation sur le pont est prévue le lundi 15 janvier. La configuration sera:

➡️2 voies en direction de Vaudreuil-Dorion

➡️1 voie en direction de Montréal

Des travaux mobiles seront effectués dès cette nuit. pic.twitter.com/p0MnFv8xAf — Pont Île-aux-Tourtes (@Projets_PIAT) January 11, 2024

Lors de la configuration à une voie par direction, il a été analysé par les autorités que la congestion à l’heure de pointe du soir, en direction de la Montérégie, était plus élevée que celle à l’heure de pointe du matin, vers Montréal. De plus, la période de pointe du soir était plus longue que celle du matin.

Une gestion dynamique de la circulation ne pourra pas être mise en place. Le ministère explique que l’espace nécessaire à la poursuite des travaux de renforcement des poutres ne permet pas d’augmenter la largeur des voies de circulation pour le moment, ce qui est un prérequis pour la réalisation d’une gestion dynamique.

À revoir également : Début des travaux du nouveau pont de l’Île-aux-Tourtes

En raison du nombre réduit de voies de circulation sur le pont, l’offre de mesures d’atténuation a été bonifiée.

Ainsi, à compter de février, les usagers devront se munir d’un titre de transport valide pour utiliser les services de train et d’autobus. À ce sujet, des rabais tarifaires avantageux doivent être confirmés prochainement.

Toutes les lignes d’autobus exo du secteur La Presqu’Île ainsi que les lignes 212 et 411 de la Société de transport de Montréal (STM) restent gratuites en janvier et les usagers doivent toujours acquérir un titre valide s’ils désirent correspondre avec un autre service de transport collectif.

La distribution des titres de transport collectif gratuits se poursuit en janvier aux gares Hudson, Vaudreuil, Dorion, Pincourt, Île-Perrot, Sainte-Anne-de-Bellevue et Baie-d’Urfé de la ligne de train exo 11 Vaudreuil-Hudson. Les usagers embarquant à l’une de ces sept gares se voient toujours distribuer un titre gratuit de deux passages, y compris les correspondances avec les réseaux d’autobus et de métro et le Réseau express métropolitain (REM).

Le pont de l’Île-aux-Tourtes, qui a été inauguré en 1966, a fait l’objet de nombreux travaux depuis quelques années en raison de problèmes de structure. Le ministère des Transports a annoncé sa reconstruction au cours des prochaines années.