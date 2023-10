Le système radio utilisé par la police et les pompiers de Montréal a soudainement cessé de fonctionner pendant la nuit de samedi à dimanche, interrompant la communication pendant environ deux heures.



Heureusement, l'interruption était «mineure», le service ayant été rétabli d'ici 4 heures du matin le dimanche, a confirmé le service de police de Montréal (SPVM). Aucun événement majeur n'a eu lieu sur le territoire pendant la panne.

Cependant, le syndicat de la police ne prend pas l'incident à la légère.

Ce texte est la traduction d'un article de CTV News.

«La Fraternité est très préoccupée par les défaillances du système de communication SERAM et a demandé et obtenu une réunion d'urgence avec l'employeur pour discuter de la santé et de la sécurité au travail ainsi que de la sécurité des Montréalais», peut-on lire dans un communiqué de la Fraternité des policiers et policières.

«Nous considérons qu'il est essentiel d'identifier et de mettre en œuvre des solutions dans les plus brefs délais.»

La Ville de Montréal soutient que les équipes informatiques travaillent depuis dimanche et collaborent avec l’opérateur du système pour «comprendre ce qui s’est passé et pour mettre en place les solutions nécessaires.»

«Ce qui s’est passé en fin de semaine n'est vraiment pas acceptable, je salue le dévouement des équipes du SPVM et du SIM qui ont dû y faire face. Des policières et policiers qui se retrouvent dans l’impossibilité d’utiliser leurs appareils pour appeler en renfort, c’est clair que c’est un stress et ce n’est absolument pas acceptable. En tout temps, on doit s'assurer de la sécurité de nos employés et de la population», a déclaré le conseiller municipal Alain Vaillancourt par courriel à Noovo Info.

Le système radio, appelé le SERAM, a été lancé pour la première fois en 2014 dans le cadre d'un contrat de 15 ans. Cependant, la technologie a connu des problèmes dès le début, avec de multiples interruptions de service ayant fait les gros titres au fil des ans.

Le contrat SERAM prend fin en 2029. La Ville de Montréal n'a pas répondu à la demande de commentaire de CTV News sur la possibilité de mettre fin au contrat plus tôt.

Kevin Francoeur, chef de la prévention au service de sécurité incendie de Montréal (SIM), a déclaré à TVA Nouvelles que le système devrait être remplacé le plus tôt possible.

Il a précisé que les policiers travaillant tôt dimanche matin ont dû utiliser des téléphones portables pour communiquer.

M. Francoeur n'était pas disponible pour une entrevue avec CTV News, dimanche.

Avec de l'information de Noovo Info.