Des restaurants montréalais affirment voir de plus en plus de clients manger sans payer. Un resto riposte avec une stratégie unique.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News

Moonshine BBQ & Smokehouse a ouvert ses portes sur l’avenue Monkland il y a un an et demi, et jusqu’à présent, les affaires vont bien, a déclaré la copropriétaire Melissa Beaver.

«Nous avons une belle communauté. J’adore la communauté de N.D.G.», a-t-elle dit à CTV News.

Mais ils ont été confrontés à certains problèmes. Mme Beaver a affirmé qu’au cours des derniers mois, ils ont dû faire face à une série de vols, dont un la fin de semaine dernière qui a laissé une serveuse stupéfaite.

«Quand elle est revenue, il était parti. Nous avions d’autres clients dans la salle à manger et ils disaient : “Hé, il s’est enfui”», a-t-elle raconté.

Ce n’est pas rare, a déclaré Dominique Tremblay, directrice des affaires publiques à l’Association Restauration Québec (ARQ).

«C’est une période économique difficile et des gens n’ont pas assez d’argent pour manger, alors c’est peut-être ce qui se passe maintenant», a dit Mme Tremblay, qui a ajouté qu’il y avait même une tendance croissante à publier ses propres exploits sur les réseaux sociaux.

Tout cela arrive à un moment difficile pour les restaurants. La hausse des coûts a conduit de nombreuses entreprises à fermer leurs portes.

Mme Beaver a assuré que l’incident l’avait fait réfléchir.

«Que pouvons-nous faire pour que notre communauté essaie d’éviter que cela ne se reproduise à l’avenir tout en aidant quelqu’un?» - Melissa Beaver, copropriétaire du Moosnhine BBQ & Smokehouse

Leur mur «Payez au suivant» est la manière dont ils prévoient d’arrêter le vol. Le restaurant et les clients qui souhaitent contribuer peuvent acheter des hamburgers pour ceux qui n’en ont pas les moyens.

«Nous demandons également à nos clients: "Si vous avez envie d’aider et d’acheter un hamburger pour quelqu’un, alors nous l’affichons au mur et cela nous permet d’obtenir plus de nourriture pour notre communauté"», a-t-elle expliqué.

Mme Beaver a soutenu qu’en ces temps difficiles, de nombreuses personnes ont besoin d’un peu d’aide.

«Je ne voudrais pas rester ici et dire que nous prospérons ou que nous faisons des choses fantastiques, mais nous préférons investir notre argent dans quelque chose qui va aboutir à quelque chose de positif, plutôt que de ne rien faire», a-t-elle dit.