La Ville de Montréal investit plus de 30 millions de dollars pour réaliser 53 projets cette année visant à développer et améliorer 59,1 km de pistes cyclabes dans la métropole.

Les cyclistes pourront ainsi se déplacer en sécurité pendant toute l'année dans 14 arrondissements et quatre municipalités liées.

«Ces projets ne visent pas qu’à ajouter des kilomètres au réseau cyclable montréalais. Nous souhaitons un meilleur partage de l’espace afin que tous les usagers puissent se déplacer en sécurité. [...] Le vélo fait plus que jamais partie des habitudes des citoyens des quatre coins de la ville», a ajouté Sophie Mauzerolle, responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif.

Voyez le compte-rendu de Lili Mercure dans la vidéo qui accompagne ce texte.

Parmi les projets phares pour les pistes cyclables en 2023, il y a notamment la poursuite de la piste cyclable sur la rue de Verdun entre le boulevard LaSalle et la rue Henri, l’aménagement du premier tronçon du REV Henri-Bourassa et des nouvelles pistes unidirectionnelles sur l’avenue Christophe-Colomb, dont la mise en service est prévue à l’automne.

Il est prévu aussi d'aménager une piste cyclable bidirectionnelle sur la rue Prieur Est, reliant les arrondissements de Montréal-Nord et d’Ahuntsic-Cartierville, de construire une nouvelle piste sur l’avenue Bourbonnière, reliant les arrondissements de Rosemont–La Petite-Patrie et de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et d'ajouter une piste bidirectionnelle sur l’avenue Bourret, qui sera la première traversée sécuritaire sur Décarie au nord de Sherbrooke.

«Nous poursuivons ainsi nos efforts en matière de mobilité active pour inciter la population à bouger, à se déplacer efficacement et dans le plaisir, tout en contribuant à faire de Montréal une ville carboneutre d’ici 2050. [...] Le développement de dizaines de nouvelles infrastructures cyclables conçues pour les quatre saisons et l’annonce récente du projet pilote de BIXI à l’année en sont d’excellents exemples», a déclaré Marianne Giguère, conseillère associée aux transports actifs au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Ces projets répondent notamment à la demande de longue date de certains arrondissements historiquement moins pourvus en termes d’infrastructures cyclables, tels que Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Verdun et Montréal-Nord.

Une carte dynamique est ailleurs disponible en ligne pour consulter l'ensemble du réseau cyclable.

Rappelons qu'à partir de cette année, les vélos BIXI seront disponibles durant toute l'année. Aussi, la Ville de Montréal prévoit ajouter 200 km de nouvelles pistes cyclables dans le cadre de sa Vision vélo 2023-2027.

«Rien de nouveau sous le soleil»

Réagissant au dévoilement de la programmation cyclable 2023, l'Opposition officielle avance «qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil».

«Il s’agit ni plus ni moins d’une opération de communication de l'administration Plante qui recycle ses annonces précédentes concernant les aménagements cyclables de sa Vision vélo 2023-2027», a affirmé Alba Zúñiga Ramos, porte-parole d'Ensemble Montréal en matière de transport actif, dans un courriel acheminé à Noovo Info.

Alba Zúñiga Ramos ajoute qu'il est essentiel, selon elle, «de relier les arrondissements périphériques au réseau cyclable actuel afin de notamment démocratiser l'utilisation du vélo.»

«C’est d’ailleurs en ce sens que l’arrondissement de Montréal-Nord procédera à l’aménagement de quatre pistes cyclables», a-t-elle conclu.

Avec les informations de Lili Mercure pour Noovo Info