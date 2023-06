Le Manoir Lafontaine, situé sur le Plateau–Mont-Royal à proximité du parc La Fontaine à Montréal, sera rénové et tranformé en 93 logements sociaux.

L'immeuble de logement sera totalement rénové à neuf et les loyers seront «abordables de façon pérenne». Le début des travaux de rénovations est prévu à l’automne 2023.

Après deux ans de discussions et d'inspections par la Ville de Montréal et l'arrondissement, l'organisme de logement social Interloge a finalement acquis l'immeuble pour le transformer en logements sociaux. Auparavant, les résidents risquaient une rénoviction.

«L’immeuble aurait pu passer à l’histoire comme un symbole des rénovictions à Montréal. Il sera finalement un exemple d’une victoire contre la marchandisation du logement», a lancé la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

«Les ménages qui habitent ces 93 logements pourront poursuivre leur vie heureuse dans l’environnement qu’ils ont choisi. Nous ne ménagerons aucun effort pour mieux loger les Québécois et cette collaboration en est un exemple supplémentaire», a déclaré la ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, lundi lors de l'annonce.

«Ce dénouement couronne la mobilisation des locataires qui se sont battus pendant deux ans pour défendre leurs droits d’être maintenus dans leurs logements, mais aussi pour préserver l’abordabilité de ces logements pour d'autres personnes qui pourront en bénéficier», a souligné Luc Rabouin, maire de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal et responsable du développement économique et commercial au sein du comité exécutif.

Ce projet sera rendu possible avec l'investissement du gouvernement du Québec élevé à 16,8 millions de dollars (M$), celui de la Ville de Montréal élevé à 5,6 M$, le soutien financier de Desjardins de 1,9 M$ en capital patient ainsi qu’une mise de fonds d’Interloge de 360 000$.



L'arrondissement du Plateau-Mont-Royal a contribué aux frais de vérification diligente, avec 35 000$. Plus de 1500 logements abordables seront réalisés via le partenariat en habitation avec le gouvernement du Québec et Desjardins d'ici 2025.

Peu après le dépôt du projet de loi 31...

Cette annonce survient quelques jours après le controversé dépôt du projet de loi 31 de la Coalition avenir Québec (CAQ), dont les dispositions pourraient permettre à des propriétaires de refuser des cessions de bail. En vertu du projet déposé par la ministre Duranceau, «le locateur qui est avisé de l’intention du locataire de céder le bail» pourrait «refuser d’y consentir pour un motif autre qu’un motif sérieux».

Mme Duranceau avait dû expliquer en quoi le projet de Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d’habitation est censé profiter aux locataires, tandis que des opposants comme le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), déplorent que l'absence d’un registre universel des baux et d’un contrôle des loyers, les cessions de bail sont «souvent la seule façon d’éviter les hausses de loyer abusives pour un locataire».

