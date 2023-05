La métropole montréalaise reçoit un coup de pouce pour son réseau d'autopartage avec des centaines de nouveaux véhicules grâce à un nouveau projet pilote en collaboration avec Communauto.

Ceci est une traduction d'un article de CTV News Montreal.

L'entreprise d'autopartage s'associe à la ville pour ajouter 885 nouvelles voitures et 90 nouvelles stations de stationnement dans 10 arrondissements de l'île de Montréal.

Le partenariat se traduira par un total de 350 «zones de stationnement» et 3 700 véhicules Communauto en service dans toute la ville. Les voitures dans les zones de stationnement peuvent être réservées jusqu'à un mois à l'avance.

Sur les 885 nouvelles voitures ajoutées, 710 devraient être sur la route d'ici l'été.

La Ville a déclaré dans un communiqué de presse qu'elle lançait le projet pilote en raison de la «demande croissante« pour les services d'autopartage. «Les services d'autopartage sont en hausse à Montréal et nous sommes ravis d'accélérer leur développement dans la métropole», a déclaré Sophie Mauzerolle, conseillère de la Ville de Montréal dans Ville-Marieet responsable des transports et de la mobilité au comité exécutif.

«L'augmentation du nombre de voitures Communauto et l'arrivée de 90 stations de zones sont d'excellentes nouvelles pour le nombre croissant d'utilisateurs, qui pourront accéder plus facilement aux voitures à Montréal. En améliorant le service d'autopartage, nous continuons à encourager davantage de Montréalais à choisir cette alternative à la voiture en solo, ce qui est parfaitement conforme à notre volonté de diversifier les options de mobilité, de désengorger la ville et de décarboniser les transports.»

L'entreprise a également annoncé son intention d'ajouter de nouveaux modèles de voitures à sa flotte, notamment 80 nouveaux véhicules électriques (VE), pour un total de 150 VE à Montréal.

La Ville a noté dans le communiqué que 78% des utilisateurs d'autopartage ont déclaré avoir vendu ou renoncé à acheter une voiture après s'être inscrits à Communauto.