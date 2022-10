Un autobus de la Société de transports de Montréal (STM) a percuté de plein fouet un immeuble du quartier de la Petite-Italie à Montréal jeudi matin.



Ce texte est une traduction d'un article de CTV News

Selon le service d’incendie de Montréal, l’incident impliquait une collision entre l’autobus et une voiture vers 5 h 30. L’immeuble, qui contient une entreprise de construction au premier étage et des résidences au deuxième, est situé au coin des rues Clark et Beaubien.

Le chauffeur de bus de 54 ans aurait subi des blessures légères, a informé un porte-parole de la STM. Le conducteur de voiture de 22 ans a aussi été blessé. Tous deux étaient conscients à la suite de l’accident et ont été transportés à l’hôpital.

Il n’y avait aucun passager à bord du bus et personne à l’intérieur du bâtiment n’a été blessé. Cependant, des résidents ont été évacués.

Selon le service d’incendie, un poteau de soutien a été installé pour solidifier le bâtiment avant de retirer le bus par mesure de précaution.

La rue a été fermée, mais devrait rouvrir jeudi après-midi.

Avec des Informations de Julien Denis, Noovo Info