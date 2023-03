Dix-huit véhicules du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont été vandalisés au cours des dernières heures. Les pneus des automobiles ont été crevés.

Les autopatrouilles ciblées se trouvaient dans le stationnement de trois postes de quartier, soit sur Hochelaga, sur Papineau et sur le Plateau Mont-Royal.



Ce sont des policiers qui se rendaient à leurs véhicules pour aller patrouiller qui ont fait la découverte, mercredi soir vers 22h45.

Plus d'une dizaine de véhicules appartiennent à des escouades qui luttent contre le crime organisé et la violence armée.

«Treize véhicules sur le poste de quartier situé sur Hochelaga, non loin de Dickson, qui appartiennent aux projets ARRET et ECLIPSE, donc des patrouilles spécialisées contre le crime organisé et les événements de violence et d'armes à feu. Ces 13 véhicules ont été les premiers localisés», explique l'agent du SPVM Jean-Pierre Brabant.

Le SPVM a ouvert une enquête pour retrouver le ou les suspects qui ont commis ces actes de vandalisme.

Les enquêteurs s'affairent à visionner les images des nombreuses caméras de surveillance qui se trouvent à l'extérieur de chaque poste de police.