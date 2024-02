L’équipe des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec (SQ) a ouvert une enquête sur la mort de deux personnes à L’Épiphanie, dans Lanaudière, a confirmé le corps policier lundi. Il pourrait s'agir d'un meurtre suivi d'un suicide.

Le Bureau du coroner a identifié ces personnes comme étant Lorraine Marsolais, 80 ans, et Jean-Guy Forest, 82 ans, tous deux résidents de la petite municipalité.

Les services d’urgence ont été appelés à intervenir vers 15h30 dans une résidence de la rue Onulphe-Peltier, après que deux corps inanimés aient été découverts.

Le poste de commandement de la Sûreté du Québec et un technicien en scène de crime ont été dépêchés sur place afin d’analyser les lieux et tenter d'établir les causes et circonstances des décès.

Mardi matin, les enquêteurs tentent toujours de comprendre ce qui s'est passé.

Avec des informations d'Étienne Phénix et de Marie-Pier Boucher, ainsi que la collaboration de Noovo Info.