Les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont retrouvé et rencontré le suspect principal dans l’affaire du chauffard qui a percuté une poussette d’un bébé avant de prendre la fuite, le 16 novembre dernier.

Les policiers ont terminé leur enquête concernant cet incident qui s’est déroulé dans le quartier d'Outremont, à Montréal.

«Le principal suspect a été identifié et rencontré par les enquêteurs», a rapporté le SPVM par courriel à CTV News.

À lire églamment - Une fillette de 7 ans perd la vie dans un délit de fuite à Montréal

Selon les enquêteurs du Module d’enquêtes collisions du SPVM qui ont également interrogé le conducteur, l’accident serait attribuable à l’imprudence de l’homme de 87 ans. Il ne s’agirait pas d’un crime haineux.

Les policiers ont demandé à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) la suspension de son permis de conduire.

Le dossier sera analysé par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) afin de déterminer s’il y a lieu de déposer des accusations.

Le 16 novembre 2022, un conducteur a percuté une poussette avec un enfant d’un an à bord, en milieu de l’après-midi, à l’intersection des rues Bloomfield et Lajoie.

La scène d’horreur a été captée par des caméras de surveillance appartenant à un résident de l’endroit.

La vidéo montre la voiture qui s’approche lentement de l’intersection alors qu’une personne est déjà engagée dans la voie de circulation poussant une poussette avec l’enfant installé à l’intérieur. Au lieu de faire son arrêt obligatoire, le véhicule continue son chemin, percute la poussette et prend la fuite.

Feeling shaken after watching a video of a car accelerating to hit a baby carriage in Outremont. Members of our community are looking for information to identify the driver of the car. Fortunately, the baby is ok. It happened November 16 at Bloomfield and Lajoie. @LDesbois_Outrmt pic.twitter.com/MIb5KQJzsw