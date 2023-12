Quatre projets recevront au total près de 80,5 millions de dollars (M$) de la part du gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal pour la construction de 191 logements abordables et sociaux à Montréal.

C'est ce qu'ont annoncé le ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Laurier–Sainte-Marie, Steven Guilbeault, la députée de Labelle et adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'Habitation du Québec France-Élaine Duranceau, Chantale Jeannotte, et la mairesse de Montréal Valérie Plante.

«Ces quatre projets offriront rapidement des unités de logements sociaux et abordables qui sont essentielles pour soutenir de façon durable les personnes plus vulnérables. [...] Nous devons continuer, collectivement, d'accélérer le pas pour mettre en place ce type d'hébergement partout en ville. C'est notre responsabilité collective de s'assurer que ces personnes aient accès à un toit et à un milieu de vie qui répondent à leurs besoins», a fait savoir la mairesse Plante.

«Il s'agit d'une excellente nouvelle pour répondre aux besoins dans la circonscription de Laurier–Sainte-Marie, et je remercie les partenaires impliqués dans la réalisation de cet important projet pour notre communauté, qui fera une réelle différence dans le quotidien de ces gens», a ajouté le ministre Guilbeault.

Le projet Vilavi Ontario offrira 19 hébergements pour des sans-abri ou les personnes risquant de le devenir. Et, Maison du Père accueillera des sans-abri et des personnes âgées dans 54 logements.

Maison des TAPAJEURS accueillera des jeunes entre 16 et 30 ans, en difficulté, à risque d'itinérance ou aux prises avec des problèmes de consommation, dans 22 logements.

«Tous les Québécois et toutes les Québécoises méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable.» -Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada

Le projet Résidenti'ELLE du Y des femmes permettra de loger 96 femmes seules ou mères monoparentales incluant notamment des femmes immigrantes avec ou sans enfants.

«Ces quatre projets s'adressent à des clientèles vulnérables et contribueront à améliorer la qualité de vie au sein de l'arrondissement Ville-Marie», a fait savoir la députée Jeannotte.

Plus précisément, le gouvernement fédéral a investi 32 M$ par l'entremise des trois ententes Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL), et 8M$ par l'entremise du programme AccèsLogis Québec de la Société d'habitation du Québec auxquels s'ajoutent 173 suppléments au loyer, soit une contribution de plus de 5 M$. La ville de Montréal contribue directement 5,8 M$ aux projets et le reste du financement provient de sources variées.