Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) enquête sur des tentatives d'incendie criminel survenues mardi à la synagogue de la Congrégation Beth Tikvah de Dollard-des-Ormeaux, dans l'ouest-de-l'Île, et d'une organisation juive voisine.



Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Selon la police, des objets incendiaires — des présumés cocktails Molotov — ont causé des dommages mineurs à la porte d'entrée de la synagogue ainsi qu'à la porte arrière d'un autre bâtiment voisin qui abrite la Fédération CJA.

«Au cours de la nuit, un objet incendiaire a été lancé à travers la porte d'entrée», a indiqué Sabrina Gauthier, porte-parole de la police de Montréal, ajoutant que le centre communautaire était également visé. «Il y a des dommages mineurs. L'enquête se poursuit.»

Aucune arrestation n'a été effectuée et un périmètre de sécurité vient d'être établi dans le secteur pour permettre aux enquêteurs d'analyser la scène.

L'organisation B'nai Brith Canada se dit «indignée et préoccupée» par l'incident.

«Nous avons été choqués de trouver les restes de ce qui semble être un cocktail Molotov lancé sur la porte d'entrée», a déploré Henry Topas, directeur du Québec de B'nai Brith Canada, qui est également chanteur à la Congrégation Beth Tikvah.

«Si vous demandez comment se sent la communauté juive, elle ne se sent pas tellement en sécurité», a déclaré en conférence de presse Yair Szlak, président-directeur général de l'organisation juive montréalaise Fédération CJA. «Et je pense qu'il y a beaucoup à faire de la part de nos politiciens, de nos dirigeants, des dirigeants de chaque communauté, pour affirmer que ce n'est pas acceptable.»

Le premier ministre Justin Trudeau a commenté l'incident sur X, anciennement Twitter, le qualifiant de «profondément troublant».

«L’antisémitisme est inacceptable et doit être condamné – et ce gouvernement continuera de combattre cette haine avec les communautés juives», a-t-il ajouté.

