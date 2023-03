Le Service à la Famille Chinoise du Grand Montréal et le Centre Sino-Québec de la Rive-Sud condamnent toute forme d'harcèlement et d'intimidation envers eux et la communauté chinoise à la suite de l'enquête entamée par la GRC sur de présumés postes de police chinois dans la région.

À travers un communiqué, ils invitent «toute personne victime de dénoncer ces agissements». La Gendarmerie royale du Canada (GRC) avait mentionné qu'elle ne tolérerait aucune forme d'intimidation, de harcèlement ou de ciblage préjudiciable et avait invité toute personne qui s'estimerait victime à le signaler à une ligne téléphonique dédiée, le 514-939-8301.

Le 9 mars dernier, la GRC a confirmé que l'Équipe intégrée de la sécurité nationale du Québec avait ouvert des enquêtes sur les centres dans la province. Le corps de police avait indiqué que des Canadiens d'origine chinoise étaient victimes de possibles activités de ces centres.

«Ces deux organisations souhaitent collaborer à cette enquête dans le respect de l’exercice leurs droits fondamentaux», rappelle Me Virginie Dufresne-Lemire du cabinet Arsenault Dufresne Wee Avocats, représentant les deux organisations.

Selon l’organisation espagnole Safeguard Defenders, trois centres de présumés postes de police clandestins seraient établis dans la région du Grand Toronto. En tout, il y aurait plus de 50 sites du genre dans le monde.

«Dommages irréparables»

Pendant la durée de l'enquête, les deux organisations demandent à la population et aux médias de ne pas faire d'amalgames envers la communauté chinoise, qui a été «fortement stigmatisée pendant la pandémie».

«Conclure à la culpabilité de ces organisations dans le vide factuel actuel risque de causer des dommages irréparables à ces deux organisations», soutient Me Dufresne-Lemire.

Les conseils d’administration de ces organisations réitèrent leur confiance envers leur directrice Xixi Li et la remercient pour son travail acharné, fait-on savoir.

Service à la Famille Chinoise du Grand Montréal et le Centre Sino-Québec de la Rive-Sud existent depuis près d’une cinquante d’années et trentaine d’années respectivement dans la métropole. Leur mission est de promouvoir le bien-être de la communauté chinoise et asiatique du Québec et de réaliser des actions communautaires inclusives pour les nouveaux arrivants afin qu'ils s'intègrent dans la société.

Avec les informations de La Presse canadienne et de Marie-Michelle Lauzon pour Noovo Info