Le groupe agroalimentaire de Saint-Hyacinthe, Préval AG, fait une première incursion en Alberta en se portant acquéreur de deux entreprises de production de viande d'agneau.

La compagnie québécoise a racheté des actifs de l’entreprise albertaine North American Lamb Company (NALCO).

Avec cette acquisition, Préval AG, déjà présent au Québec, en Ontario, aux États-Unis et en Amérique du Sud, estime que son chiffre d'affaires passera le cap des 750 millions de dollars.

«Nous sommes fiers d'accueillir ce qui est maintenant Westfine Meats Inc. et West Excelamb Inc. dans notre famille diversifiée d'entreprises», a déclaré Alex Fontaine, président et chef de la direction de Montpak, propriété de Préval AG. «Nous avons la chance d'acquérir des opérations de classe mondiale qui offriront le même niveau de qualité élevé sur lequel Préval AG a bâti sa réputation.»

La société québécoise, qui compte plus de 42 filiales de production de viandes, de traitement de grains et de culture maraichère, comptera plus de 1600 employés avec ces intégrations.