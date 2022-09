La soirée a été occupée pour les policiers de Montréal avec quatre fusillades qui ont éclaté en moins de 7 heures.

Il était 20h lorsque des coups de feu ont été tirés dans la cour de l'école primaire des Roseraies dans le secteur Anjou, sans faire de blessé. Deux jeunes auraient été pris pour cible. Aucun blessé n'est rapporté, mais plusieurs douilles ont été trouvées au sol par les enquêteurs du SPVM.

Vers minuit, un homme de 38 ans a été atteint par balles près du parc Émilie-Gamelin, au centre-ville. La victime est maintenant dans un état stable. Un suspect a été vu fuir la scène.



Cosmos Santamaria | CTV - Des policiers près du parc Émilie-Gamelin.

30 minutes plus tard, des coups de feu étaient tirés sur un véhicule stationné sur la 31e avenue, coin Beaubien, dans le quartier Rosemont-Petite-Patrie.



Cosmos Santamaria | CTV - La voiture atteint par balle sur la 31e avenue.

Et puis vers 2h, deux hommes de 26 ans et 32 ans ont été atteints par balles, coin Saint-Denis et de Maisonneuve. Ils sont dans un état stable. Deux suspects de 34 ans et 47 ans ont été arrêtés et seront interrogés dans les prochaines heures.



Sur cette image, des policiers sur la scène de crime dans le secteur Anjou. Crédit photo: CTV Montréal

«Pour l'instant le lien n'est pas connu. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On ne sait pas si ce sont des gens qui se connaissaient. On ne sait pas si c'est parti d'un conflit. Tout est en train d'être démêlé» précise l'agente Gabriella Youakim du SPVM.

Note de la rédaction: La version initiale de cet article nommait l'école primaire des Roseries, alors qu'il s'agit de l'école primaire des Roseraies. Pour plus d’information, consultez les normes éditoriales de Noovo Info