Quatre hommes ont été arrêtés dans le Grand Montréal relativement à des vols de véhicules, a annoncé mercredi la Sûreté du Québec (SQ).

Les personnes arrêtées sont deux hommes de 52 et de 54 ans de Laval et deux hommes de 41 et de 51 ans de Terrebonne. Ils comparaîtront par visioconférence au palais de justice de Montréal pour faire face à des accusations en lien avec des vols de véhicules.

Selon la SQ, les suspects auraient été liés à des vols de véhicules dans les régions de Montréal et de Toronto.

Ces suspects ont été arrêtés dans le cadre du projet RECHERCHER, qui est mené en collaboration par huit services de police du Grand Montréal et coordonné par la SQ.

Le projet vise des réseaux d’exportation outremer de véhicules volés, explique la SQ. Les opérations menées dans cette enquête ont permis la saisie de près de 50 véhicules et plus de 300 000 $ en argent, le tout pour une valeur de plus de 2,5 millions $.