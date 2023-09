Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, a confirmé lundi l’agrandissement et la modernisation de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, à Montréal.



L’appel d’offres pour le projet, qui devrait se dérouler en une seule phase, commencera la semaine prochaine. Le nouveau bâtiment de l’hôpital devrait permettre d’accueillir 720 nouveaux lits.

Présentement, la capacité de l'hôpital est d'environ 400 lits.

Selon le ministre Dubé, l’agrandissement pourrait permettre d’atténuer les impacts de la pénurie de main-d’œuvre sur l’établissement.

«C’est une infrastructure qui permet d’aller chercher une main-d’œuvre qui, malheureusement, a peut-être déserté Maisonneuve-Rosemont parce qu’on n’avait pas les infrastructures de qualité qui permettent aux gens d’avoir le goût de rester ici.» - Christian Dubé, ministre de la Santé

S'il n'a pu s'avancer avec certitude sur le coût du projet, M. Dubé a indiqué que le dépôt de l'appel d'offres faisait mention d'un coût de construction d'environ 2 milliards de dollars. «Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, parce que la façon dont ça fonctionne quand on fait les appels d'offres aux honoraires professionnels, c'est qu'on se concentre uniquement sur le coût de construction. Lorsqu'on regarde des projets de cette envergure, le coût total du projet peut facilement passer du simple au double en se basant sur le coût de construction», a poursuivi le ministre.

En ce qui concerne la durée des travaux, le ministre de la Santé a avancé que des projets du genre pouvaient nécessiter entre huit et dix ans de construction.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a salué la bonne nouvelle en parlant de HMR comme d'une institution névralgique pour l'est de la métropole.

En janvier dernier, une crise au sein du personnel soignant de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont avait forcé le centre hospitalier à demander à la population d’éviter son urgence à deux reprises.

On apprenait alors que les infirmières de Maisonneuve-Rosemont avaient été forcées de rester au travail trois fois plus qu’en temps normal durant une année entière. Plus de 1000 quarts de travail en temps supplémentaire avaient été imposés entre juillet 2022 et janvier 2023.

Les travaux préparatoires doivent commencer à l’été 2025.

Réactions des oppositions

Invité pour l'occasion, le député de Québec solidaire Vincent Marissal, qui représente la circonscription où se situe HMR, s'est réjoui de cette première étape.

«Je ne bouderai pas mon plaisir, ça fait cinq ans que je me bats pour ça, a-t-il commenté. Mais une annonce c'est bien, un hôpital c'est mieux.»

Vincent Marissal veut donner le bénéfice du doute au ministre et il dit le croire «déterminé», mais il entend demeurer vigilant jusqu'à ce que les travaux aient véritablement démarré.

Porte-parole libéral en matière de santé, André Fortin y voit lui aussi une «bonne nouvelle». «Autant pour les patients que le personnel, il était plus que temps», a-t-il réagi dans une déclaration écrite.

Au Parti québécois, le député Joël Arseneau a souligné que l'on attend ce chantier «depuis plus de 10 ans» et que l'on a déjà connu «deux faux départs».

Il dit maintenant espérer que le gouvernement va garder le cap «malgré l'explosion prévisible des coûts».

Avec des informations d'Alex Sauro pour Noovo Info et de La Presse canadienne.