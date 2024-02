Par l’entremise de la députée d'Anjou-Louis-Riel, Karine Boivin Roy, Québec a annoncé mardi un investissement d’un peu plus de 5 M$ dans trois projets visant à revitaliser l’Est de Montréal.



La Société de développement Angus recevra ainsi un montant de 2,8 M$ pour convertir le site de l’église Saint-Enfant-Jésus, située à Pointe-aux-Trembles, en «une nouvelle destination attrayante à vocation culturelle, communautaire et touristique».

Le secteur communautaire aura droit à une aide financière de 1,6 M$ pour construire un nouveau bâtiment sur le boulevard Yves-Prévost, qui regroupera des services auparavant dispensés à la population dans les quatre coins d’Anjou. C’est le Service d’aide communautaire d’Anjou qui chapeautera le projet.

Enfin, 950 000 $ sera octroyé à l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie pour l’aménagement et la revalorisation du secteur du P’tit Beaubien, situé entre la 38e et la 41e avenue, sur la rue Beaubien Est. «Ce secteur commercial sera transformé en zone verdoyante et accueillante, en plus d'être propice aux échanges entre les citoyennes et citoyens», détaille le gouvernement dans un communiqué.

Ces trois montants proviennent de l’enveloppe de 23 millions de dollars destinée à revitaliser l’Est de la métropole.

«En complémentarité des grands projets de transport collectif, l'enveloppe de 23 millions de dollars nous permet d'attirer des investissements, des entreprises, des travailleuses et travailleurs ainsi que des familles. On poursuit la revitalisation du Vieux-Pointe-aux-Trembles, au bénéfice de toute la population», a déclaré Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et députée de Pointe-aux-Trembles.

Investissement municipal

Par ailleurs, la Ville de Montréal octroiera une aide financière allant jusqu'à 150 000$ pour le projet de l’Association des commerçants de Tétreaultville.

«La population et les visiteurs pourront bénéficier d’une rue Hochelaga plus animée et agréable. Les commerçants locaux pourront certainement y gagner une nouvelle clientèle et le secteur commercial de Tétreaultville profitera d’une vitalité renouvelée. J’invite les Montréalais à venir découvrir ce secteur commercial unique», a mentionné Alia Hassan-Cournol, conseillère associée au développement économique, au commerce et au design au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal et conseillère dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Dans le cadre du projet, on prévoit notamment d'installer différents aménagements estivaux, d'organiser des événements publics, de promouvoir les commerçants du secteur et l'achat local, ainsi que de soutenir et attirer davantage de nouveaux entrepreneurs dans le quartier.

«Les commerces de proximité jouent un rôle crucial dans la vitalité économique de la métropole et la qualité de vie des quartiers. [...] Grâce à ce projet dans Tétreaultville et aux 13 autres qui seront réalisés d’ici l’année prochaine, des améliorations concrètes de l’expérience commerciale seront visibles», a expliqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Cela survient à travers un programme de financement lancé par l'administration Plante en 2023. D’ici mars 2025, 14 projets se déploieront dans plusieurs arrondissements. Ils recevront jusqu’à 150 000 $ d’aide financière pour un investissement total de 2 M$.

«Depuis 2018, l'arrondissement soutient l’Association des commerçants de Tétreaultville pour de multiples projets et nous avons été des partenaires de premier plan afin de la propulser. En 2024, nous continuons de contribuer à l’essor du secteur en poursuivant notre appui financier auprès de l’ACT, mais également en démarrant les travaux pour une nouvelle place publique qui deviendra le coeur de ce beau quartier», a poursuivi Pierre Lessard-Blais, maire de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Avec la collaboration d'Audrey Bonaque pour Noovo Info