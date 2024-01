L’année 2023 a été «terrible» pour les acheteurs sur le marché de l’immobilier dans les grandes villes canadiennes, a constaté RateHub dans son rapport annuel sur l’accès à la propriété.

Selon la firme de services hypothécaires en ligne, il fallait un revenu annuel minimum 111 650 $ pour s’acheter une propriété à Montréal pour finir 2023. C’est une hausse de 8000 $ sur un an, en considérant un taux d’emprunt à plus de 6%.



Ailleurs au Canada, c’est encore pire, même si le prix moyen des logements a baissé, «en raison de l'impact des conditions strictes d'obtention d'un prêt hypothécaire», selon RateHub. À Vancouver, il faut plus de 237 000 $ pour accéder à la propriété, soit près de 25 000 $ de plus qu’au commencement de 2023. À Toronto, le revenu annuel requis s’élève à 218 100 $, soit 11 100 $ de plus.

Sur six mois, le revenu requis pour acheter un logement est à la baisse dans tous les marchés, mais en considérant les indicateurs de RateHub sur un an, tout est à la hausse.

«Le revenu nécessaire pour acheter une habitation a augmenté de manière significative», dans les 10 grandes villes canadiennes cette année, a noté Philippe Simard, directeur hypothécaire au Québec chez RateHub, dans un communiqué diffusé lundi.

Selon Royal LePage, le prix de l’agrégat d’une propriété dans la région du Grand Montréal a augmenté de 4,1% au quatrième trimestre de 2023 par rapport au même trimestre en 2022 pour atteindre 566 800 dollars. Pour une maison unifamiliale détachée, l'augmentation du prix de vente est de 4,7% entre 2022 et 2023 pour atteindre 629 700 dollars alors que le prix d'une copropriété sur le territoire du Grand Montréal est resté stable pour se situer à 450 000 $, selon Royal LePage.

Les acheteurs qui veulent accéder à la propriété en 2024 devront surveiller les taux d’intérêt, selon RateHub. La Banque du Canada se prépare à annoncer sa prochaine décision sur les taux d'intérêt mercredi. On s’attend à ce que la banque centrale continue de maintenir son taux d’intérêt directeur à 5%, comme elle l’a fait lors de ses trois dernières annonces de taux d’intérêt.

Mais alors que l'économie continue de ralentir et que les prévisionnistes anticipent une baisse constante de l'inflation, les économistes surveillent avec impatience les signes de la Banque du Canada indiquant qu'elle est prête à changer de cap.

Combien fallait-il gagner pour acheter un logement au Canada en décembre 2023?

Vancouver

Revenu requis: 237 400 $

Victoria

Revenu requis: 178 250 $

Calgary

Revenu requis: 120 450 $

Montréal

Revenu requis: 111 650 $

Halifax

Revenu requis: 112 300 $

Ottawa

Revenu requis: 133 660 $

Edmonton

Revenu requis: 85 430 $

Winnipeg

Revenu requis: 78 110 $

Hamilton

Revenu requis: 167 950 $

Toronto

Revenu requis: 218 100 $

Source: RateHub

Les données sont basées sur une hypothèque avec une mise de fonds de 20%, un amortissement sur 25 ans, des taxes foncières annuelles de 4000 $ et un chauffage mensuel de 150 $. Les taux hypothécaires correspondent à la moyenne des taux fixes à cinq ans des cinq grandes banques en juillet 2023 et août 2023. Le prix moyen des logements est tiré de l'Indice des prix des propriétés (IPP MLS®) de l'ACI.

Avec de l'information de Jennifer Gravel pour Noovo Info et de La Presse canadienne