La mairesse de la Ville de Montréal, Valérie Plante, a réagi mercredi au portrait sombre dressé par la Fraternité des policiers et policières de Montréal sur le nombre de démissions parmi les troupes du Service de police de Montréal.

Selon la Fraternité, il y a eu un «record» de 78 démissions l'an dernier et pas moins d'une vingtaine de plus depuis le début de cette année.

Pour contrer ce phénomène, Mme Plante «compte» sur le chef de police Fady Dagher pour recruter plus de policiers dans la métropole.

«Beaucoup d’efforts sont déployés dans ce sens, que ce soit avec les cohortes spéciales de Montréal. En même temps, il faut admettre que les bassins de candidature sont limités», a-t-elle fait savoir lors d'un point de presse mercredi.

Le président de la Fraternité, Yves Francoeur, a récemment dénoncé les nouvelles sanctions déontologiques que veut imposer le gouvernement dans le projet de loi 14 qui modifierait notamment le rôle du Comité de déontologie policière, qui deviendrait un tribunal.

«Cela dépasse les bornes», a affirmé M. Francoeur concernant les sanctions.

Selon ce qu'il a laissé entendre, ses membres subissent déjà trop de pressions et ces sanctions ne feraient qu'en rajouter. Il a indiqué que les consultations auprès des cinq psychologues du programme d'aide offert aux policiers ont augmenté de 56%, entre 2017 et 2021.

Hausse des crimes à Montréal

Alors que la saison estivale approche et qu'il y a un manque d'effectif au sein du SPVM, la Ville s'attend à une nouvelle hausse de la criminalité dans les prochaines semaines et prochains mois.

«Il y a toujours l’effet saisonnier. Au printemps et à l’été, il y a une augmentation de la criminalité et ce, depuis des années», a ajouté Mme Plante. «Tout est mis en place, entre autres, par M. Dagher pour pouvoir faire de la prévention et frapper là où c’est nécessaire et là où ça fait quand il est question du crime organisé.»

Avec les informations de La Presse canadienne