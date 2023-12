Le personnel administratif du cimetière Notre-Dame-des-Neiges de Montréal a voté à l'unanimité en faveur d'une nouvelle convention collective et s'apprête à reprendre le travail au cours de la nouvelle année, mettant ainsi fin à une grève qui a débuté il y a plus d'un an.

Bien que les préposés à l'entretien aient repris le travail à l'automne après avoir fait grève, le personnel administratif continuait de faire du piquetage devant les portes du plus grand cimetière du Canada, ce qui a nui aux activités de l'établissement. Les employés de bureau étaient en grève depuis le 20 septembre 2022.



Ce texte est une traduction d'un article de CTV New.

L'accord nouvellement ratifié comprend, entre autres, une augmentation salariale de 22,4 % pour les années 2018 à 2026.

«L'objectif était d'obtenir le meilleur contrat possible pour nos membres, et c'est ce que nous avons obtenu», a déclaré Éric Dufault, président du syndicat des employés de bureau, la Fédération des employées et employés de services publics-CSN (FEESP-CSN), dans un communiqué de presse.

«Après de longs mois à l'extérieur, nous allons reprendre le travail la tête haute. Nous allons enfin pouvoir accueillir les familles endeuillées qui méritent d'être traitées avec la plus grande humanité. Je me réjouis de la mobilisation de notre équipe. Je remercie du fond du cœur tous nos camarades pour le combat qu'ils ont mené.»

Après 15 mois d'action syndicale, les 15 travailleurs devraient reprendre le travail le 9 janvier 2024. Ils étaient sans contrat depuis 2017.

La présidente de la CSN, Caroline Senneville, a qualifié la grève de «bataille qui fera date dans l'histoire du mouvement syndical québécois».

Le ministre du Travail du Québec est intervenu dans cet âpre conflit de travail, qui a entraîné la fermeture des portes du cimetière pendant plusieurs mois, suscitant la colère des familles et créant un retard dans les enterrements. Les familles ont été soulagées lorsque le cimetière a finalement rouvert ses portes au public le 11 septembre.