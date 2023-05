Un arrondissement de Montréal annonce qu’à compter de cet été, la tarification des vignettes de stationnement sur son territoire sera basée sur le type de véhicule et sa masse nette.

Le conseil d'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie précise que dans moins de deux mois, dès le 1 juillet, par exemple, un tarif de 115 $ sera imposé aux véhicules électriques, à pile à combustible hydrogène ou hybrides branchables dont la masse nette est de 1549 kilogrammes ou moins. Le tarif sera identique pour les véhicules à combustion ou les hybrides non-branchables ayant une masse nette de 1249 kilogrammes ou moins.

Le tarif s’élèvera à 205 $ pour les véhicules de la première catégorie de 1850 kilogrammes ou plus et pour ceux de la seconde catégorie de 1600 kilogrammes ou plus.

Le conseil d’arrondissement cite des données colligées par Statistique Canada qui indiquent qu’entre 2001 et 2021, la population âgée de 15 ans et plus a crû de 11,3 % sur l'île de Montréal, alors que selon la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), au cours de la même période, le nombre de véhicules de promenade a augmenté de 21,7 %.

Parallèlement, la proportion des véhicules de type camion léger a bondi de 189,7 %. En 2021, ils constituaient 41,4 % du parc automobile montréalais, une proportion 2,3 fois plus élevée que 20 ans auparavant.

D’autre part, le conseil d’arrondissement cite la Chaire en mobilité de Polytechnique Montréal qui affirme que la perte d'espaces stationnement sur rue attribuable à l'augmentation progressive du volume des véhicules se situerait entre 10 % et 25 %. Appliqué au territoire de Rosemont-La Petite-Patrie, cela représenterait une perte potentielle de 4000 à 10 000 emplacements.

Le maire de Rosemont-La Petite-Patrie, François Limoges, affirme vouloir encourager ceux qui n'ont d'autre choix que d'utiliser un véhicule dans leurs déplacements à opter pour des formats plus petits, ou mieux, pour l'autopartage.

Des tarifs sont aussi prévus dans Rosemont-La Petite-Patrie pour des vignettes annuelles supplémentaires, pour les personnes à faible revenu ou à mobilité réduite de même que pour les personnes qui sont membres d'un service d'autopartage.