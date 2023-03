Au tour de la Ville de Saint-Hyacinthe d'emboîter le pas et d'interdire l'installation et l'utilisation de l'application TikTok sur les téléphones, tablettes et ordinateurs municipaux.

La mesure est effective depuis jeudi 2 mars.

De plus, l'administration annonce qu'elle suspend ses activités sur son compte professionnel et aucun nouveau contenu ne sera publié jusqu'à nouvel ordre.

La Ville indique que ces mesures, préventives, ont été prises à la suite des recommandations gouvernementales provinciales et fédérales et de celles émises par L’Union des municipalités du Québec (UMQ).