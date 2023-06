Pas moins de 51 chantiers routiers impacteront le trafic automobile dans le grand Montréal lors de la période estivale.

Il s'agit de véritables «défis de mobilité» causés par les «structures vieillissantes», a expliqué la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, au terme d'une rencontre avec Mobilité Montréal visant à améliorer l'«efficacité, la coordination et la communication sur les travaux.»

La ministre Guilbault a d'ailleurs confirmé que ces rencontres seront reproduites sur une base plus régulière afin d'échanger sur les enjeux créés par les chantiers.

Afin de réduire les effets des travaux des travaux et de rendre les déplacements moins désagréables, le Ministère des Transports du Québec (MTQ) et Mobilité durable invitent la population à planifier leurs voyagements et, si possible, utiliser les transports en commun.

«On recommande aux gens de sortir et rentrer par le même pont», a indiqué Philippe Sabourin, porte-parole administratif de la Ville de Montréal.

Le retour des travailleurs dans les bureaux

Le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), Michel Blanc, estime lui aussi qu'il y a des enjeux «majeurs» concernant la circulation dans le grand Montréal.

Ces derniers nécessitent des besoins des «planifications» et de «coordination» entre les différents acteurs du milieu. «On parle de mobilité présentement, mais l'enjeu présentement en est un de fluidité», a-t-il expliqué.

M. Leblanc soutient que les employeurs et les gens d'affaires sont conscients des défis de ramener les employés dans les bureaux si ceux-ci ont l'impression d'être «pris dans le trafic dès qu'ils sortent de chez eux ou incertains sur le trajet à prendre».

L'Institut de développement urbain du Québec (IDU) révélait mercredi que les tours de bureaux du centre-ville de Montréal éprouvent toujours de la difficulté à se remplir, alors que le télétravail et le mode de travail hybride s’imposent dans le quotidien des travailleurs de ce secteur de la métropole.

Pas de cônes qui traînent

La ministre des Transports avait déjà annoncé différentes mesures en avril dernier pour diminuer les répercussions des chantiers sur le réseau métropolitain.

Dès le mois de juin, «les cônes orange actuels seront remplacés par d'autres modèles plus compacts et mieux adaptés aux milieux restreints et urbains», avait alors indiqué la ministre Guilbault.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a détaillé les mesures pour limiter l’impact des chantiers sur la circulation à Montréal, jeudi.

«On a amené des propositions. L'une de ces propositions est de faire en sorte que la signalisation d'un chantier arrive 24h à l'avance seulement et soit retiré 24h après l'arrêt du chantier», a renchéri Émilie Thullier, responsable des infrastructures pour la Ville de Montréal.

On a notamment annoncé que «tous les entrepreneurs à Montréal auront un délai de 24 h pour installer et désinstaller leur signalisation. Les cônes orange inutiles qui traînent pendant des jours avant le réel début des travaux et leur fin ne seront plus permis.»

SOMMET SUR LES CHANTIERS | Nous savons que les chantiers représentent un casse-tête pour plusieurs d'entre vous. C'est pourquoi nous continuons de mettre en place de nouvelles mesures pour améliorer la fluidité :



🚧 Tous les entrepreneurs à Montréal auront un délai de 24 h pour… pic.twitter.com/ZbfJUmxNs4 — Valérie Plante (@Val_Plante) June 1, 2023

Avec les informations d'Anaïs Elboujdaini pour Noovo Info