Le service de navette fluviale entre le quai municipal de Boucherville et le parc de la Promenade-Bellerive est prolongé jusqu’au 11 décembre.

Le service est gratuit et fait partie des mesures d’atténuation dans le cadre des travaux majeurs causant la fermeture partielle du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

«La navette fluviale entre Boucherville et Montréal fait partie des nombreux plans B disponibles afin d’éviter la voiture en solo […] Chaque déplacement qui peut être effectué autrement qu’en voiture compte et j’invite vraiment les citoyens à en faire l’essai; c’est un service fiable, agréable et gratuit!» a déclaré par communiqué la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault.

Il est possible de rejoindre les quais par plusieurs lignes d’autobus de la Société de transport de Montréal (STM) et du Réseau de transport de Longueuil (RTL) :

Boucherville (RTL): 61 (bus gratuit), 82, 86, 87, 284;

Promenade-Bellerive (STM): 22, 28 et 185.

Vous pouvez consulter les horaires de la navette et réserver une place sur la page web de Navark.

La date de reprise du service de la navette sera confirmée dès que possible, indique le cabinet de la ministre Guilbault.

Pour leur inauguration, les mesures d’atténuation étaient peu populaires, a convenu le ministère des Transports (MTQ) auprès de Noovo Info en début de semaine, mais le MTQ «va continuer de marteler le message».