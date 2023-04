Un homme pourrait faire face à la justice après avoir poussé un signaleur routier avec son véhicule, la semaine dernière, a annoncé le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) qui a remis le dossier au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Il en revient donc au DPCP de déterminer si des accusations seront déposées contre l'automobiliste.

La vidéo de l'incident du 19 avril a été publiée sur TikTok et, en quelques jours, a été visionnée plus de 108 000 fois. On peut y voir une voiture bleue avançant lentement, poussant le signaleur après qu'il ait tenté de le faire arrêter.



Après quelques minutes et un échange verbal, le conducteur fait marche arrière et s'éloigne.

 

Le SPVM confirme que c'est un «conflit impliquant un automobiliste et un contrôleur routier à proximité d’un chantier situé du côté Ouest de l’intersection de l’avenue Atwater et de la rue Saint-Antoine Ouest» qui est à l'origine de l'intervention des patrouilleurs.

«La sécurité des signaleurs routiers est importante et ce type de comportement envers eux ne peut être toléré. Si vous êtes témoin d’une situation semblable, contactez immédiatement le 911», rappellent les autorités.

Avec des informations de Joe Lofaro, CTV News