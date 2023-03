Un slogan d’une nouvelle paire de chaussures de la marque Columbia affiché au centre-ville de Montréal a suscité plusieurs réactions sur les réseaux sociaux.

Sur des banderoles posées sur l’édifice de La Baie d’Hudson, située sur la rue Sainte-Catherine, on peut apercevoir le slogan «Soyez la chèvre», traduction de l’expression anglaise «Be the G.O.A.T.», ce qui signifie Greatest of All Time, soit «Le meilleur de tous les temps».

À lire également:

Or, le slogan de Columbia a traduit littéralement le slogan, alors que «goat» signifie également «chèvre» en anglais.

Sur l'édifice du La Baie, au centre-ville de #Montréal, Columbia a littéralement traduit « Be the goat » par « Soyez la chèvre ». Si par « goat » on entend « greatest of all time », mettons que la traduction ne rend pas très bien l'idée...🤨🐐 pic.twitter.com/4AnXHAViXP — Patrice Cinq-Mars (@patrice5mars) March 29, 2023

Sur la publicité de la nouvelle chaussure Facet 75 Mid, on peut toutefois apercevoir des chèvres grimper aisément des montagnes afin de montrer qu’à l’instar des nouvelles chaussures, elles sont en mesure de s’adapter aux terrains difficiles.

Rejoint par Noovo Info afin de savoir si le slogan était une erreur de traduction, l’entreprise a répondu par courriel que ce n’était pas du tout le cas.

«Notre intention est de signaler que notre chaussure vous permet littéralement d'être la chèvre et de vivre l'expérience de la piste avec la plus grande confiance. Ce concept est clairement mis en valeur dans notre vidéo de campagne», indique-t-on.

Columbia ajoute que la nouvelle marque de chaussure permettra au consommateur de «porter la chaussure plus longtemps et, par conséquent, de rester dehors plus longtemps».

 

«Tout cela rappelle la chèvre et donc, nous voulons que notre consommateur "soit la chèvre".»