Une vidéo montrant un véhicule de la Sûreté du Québec (SQ) semblant ignorer un panneau d'arrêt à l'intersection où la petite Mariia a été tuée fait l'objet de vérifications de la part de la SQ et du Service de police de la Ville de Montréal.

La vidéo partagée mercredi matin par Mélina D'Orléans, une résidente du quartier, montre plusieurs véhicules traversant l'intersection des rues de Rouen et Parthenais sans s'arrêter, malgré la présence d'un panneau d'arrêt et d'un véhicule du SPVM garé. L'un de ces véhicules, appartenant à la SQ, ralentit à peine avant de tourner à gauche à l'intersection.

«Ne pas marquer son stop c’est tellement commun dans notre quartier à Montréal, mais ce matin c’est la Sûreté du Québec qui le fait devant le SPVM», a commenté l'internaute.

«Ça m’arrive à l’occasion de filmer un peu la circulation dans le quartier pour qu’on le mette dans un groupe sur Facebook qui soutient les mesures d’apaisement. J’ai vu que le SPVM était là - ils viennent de temps en temps pour apaiser la circulation. Je me suis dit: "je vais filmer, on verra si les gens respectent leur stop quand le SPVM est là”. Et bien non», a déploré Mme D'Orléans en entrevue.

La SQ confirme avoir pris connaissance de la vidéo et affirme que des vérifications sont en cours.

«Le gestionnaire du poste de la Sûreté du Québec concerné est déjà avisé», a déclaré la sergente Audrey-Anne Bilodeau, porte-parole de la SQ, à Noovo Info. Quand le conducteur ou la conductrice sera identifié, des mesures appropriées seront prises en fonction de l’analyse de la situation.»

De son côté, le SPVM a fait savoir par l'entremise de son compte Twitter que la vidéo avait été transmise au poste de quartier 22 pour analyse.

Bonjour,

Nous avons fait suivre l’information au poste de quartier du secteur, soit le 22. N’hésitez pas à contacter directement le PDQ pour faire part de ce type de problématique https://t.co/DCNv99LdSl.

Bonne journée. — Police Montréal (@SPVM) May 24, 2023

Le 13 décembre dernier, la fillette ukrainienne, dont la famille a déménagé en 2022 dans la métropole québécoise pour fuir l'invasion russe, marchait vers l'école du quartier Sainte-Marie avec son frère et sa sœur quand elle a été heurtée par un automobiliste qui ne s'est pas arrêté pour l'aider, le 13 décembre dernier. Le chauffard, qui a quitté le lieu de l’impact, a été arrêté plusieurs heures plus tard sur la Rive-Sud de Montréal et mis en accusation; il a été remis en liberté provisoire en attendant la suite des procédures judiciaires intentées contre lui.



Depuis la mort de la fillette, Mme D'Orléans soutient qu'il n'y a eu aucune amélioration au niveau de l'intersection.

«Il y a énormément de trafic de transit. [...] Il y a des automobilistes pressés qui klaxonnent, qui ne laissent pas passer les piétons. Les stops à l'américaine, comme on voit sur la vidéo, c'est de plus en plus fréquent», a-t-elle ajouté.

De nouvelles mesures d’apaisement de la circulation doivent entrer en vigueur à proximité de l’intersection en juillet prochain.

«On les attend impatiemment pour sécuriser le quartier», a répliqué Mélina D'Orléans en entrevue.

Avec les informations de Noovo Info