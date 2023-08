L’organisme humanitaire Moisson Montréal annonce que sa plus récente campagne de dons intitulée «La Faim des vacances» a permis de distribuer près de 187 700 collations à des milliers d’enfants d’âge scolaire dans le besoin.

Lorsque la campagne a été lancée le 17 juillet, la campagne de dons qui a pris fin le 31 juillet visait à amasser 60 000 $ afin de soutenir des dizaines d’organismes et banques alimentaires de l’Île de Montréal dans le but de distribuer près de 110 000 collations à plus de 3600 enfants pendant dix jours.

Moisson Montréal avait invité la population et les entreprises à soutenir cette campagne estivale en rappelant que durant la période des vacances d’été, un nombre important d’enfants se retrouvent sans les ressources du réseau scolaire en matière d’aide alimentaire. Les familles se tournent donc davantage vers les quelque 300 organismes accrédités desservis par Moisson Montréal.

Moisson Montréal rappelle que 36 % de ses bénéficiaires sont des enfants.

L’organisme de bienfaisance s’approvisionne auprès de plus de 344 fournisseurs agroalimentaires.