De nombreuses familles sont dans l'incertitude de voyager en raison de la crise qui sévit à Passeport Canada.

Mariane Lajoie, son conjoint Pierrick Lacroix et leurs deux enfants ont prévu de prendre l'avion dans quelques jours. Mais, les deux enfants n'ont toujours pas reçu leurs passeports.

Prévu depuis trois mois, ce voyage dans le Sud leur a été proposé par le frère de Marianne. Celui-ci leur offre le voyage au complet.

Après avoir accepté la proposition, ils ont entamé des démarches pour la demande de passeports auprès de Service Canada au mois d'avril.

«On m’avait dit que les passeports ne seraient pas traités avant le 30 mai. Comme le départ du voyage est prévu pour le 27 juin, j’étais quand même confiante. Mais voyant la situation qui dégénérait, j'ai pris un rendez-vous à Guy-Favreau à Montréal, le 10 juin soit 10 jours ouvrables avant mon voyage. Je me suis présentée sur place. On m’a dit carrément “que la demande n’a pas été traitée mais qu’on pouvait accélérer notre dossier”. L'agente m’a dit de revenir le 23 juin», a expliqué Mme Lajoie qui vit à Drummondville.

Mais, la mère n'est plus certaine si elle va vraiment recevoir les passeports de ses deux enfants le jour même.

«J'ai appelé encore Service Canada. Encore en date d’aujourd’hui, les dossiers n'étaient pas numérisés et informatisés. On m'a dit qu'on recevrait un appel demain si tout est prêt», a-t-elle dit en entrevue téléphonique.

Toutefois, elle devra quand même se présenter au bureau de Guy-Favreau pour les recevoir en «main propre».

«Mon conjoint est déjà allé sur place. Il y a une ligne d'attente où il y avait des centaines et des centaines de personnes. Je ne peux pas passer devant ces personnes. On dirait que j'ai peu confiance que je vais réussir à rentrer dans la bâtisse», a-t-elle précisé d'un ton découragé.

«C'est toute une logistique»

Pour se garantir une place, elle prévoit de camper toute la nuit. Pour ce faire, elle a dû s'organiser avec toute la famille.

«Mon conjoint, qui travaille à la radio, ne peut pas aller porter les enfants à la garderie. Ça sera mon autre frère qui va faire toute la route pour le faire demain. C’est toute cette logistique, je ne dois pas être la seule dans cette situation. [....] Je vais coucher les enfants, j’apporte mon sleeping bag et je vais aller voir sur place. Il y a tellement de monde», a mentionné la native de Rivière-du-Loup.

La famille voulait profiter de ce voyage pour «fêter» les 18 mois de rémission de leur fils, Miro, âgé de presque trois ans qui a été diagnostiqué d'un cancer de stade 4 à deux mois.

«Ce voyage était comme une récompense, un cadeau. Notre fils est en rémission, les traitements sont finis. On en profite et on va fêter ça en famille. Mon fils a très hâte, mais j’espère de ne pas lui dire qu’on n’ira pas en voyage. [...] C’est sûr qu’on ne s’attendait pas que ça vire comme ça», a-t-elle souligné.

Aussi, elle a lancé un appel sur Facebook pour savoir si quelqu'un a déjà un billet pour un rendez-vous dans les prochains jours à Montréal.

«Depuis que j'ai fait mon statut Facebook, mon député de Rivière-du-Loup et ma députée de Charlevoix m'ont dit qu'ils allaient faire des démarches. [...] Ils ont une ligne directe avec Passeport Canada. Mais ma députée de Charlevoix vient de me dire qu'ils étaient en attente pendant huit heures aujourd'hui, et m'a avertie que les chances étaient minces», a-t-elle ajouté.

Pourtant, cette mère ne perd pas espoir et est prête à tout pour avoir une place proche de l'entrée.

«Je suis prête à m’amener de l’argent si des gens vendent leurs places. Je vais essayer de négocier ma place. […] Je vais tout essayer et on verra ce que ça donnera», a-t-elle conclu.