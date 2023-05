La police a annoncé lundi matin une deuxième arrestation en lien avec la tentative de meurtre survenue le 15 mars dernier sur l'autoroute 440 Ouest, à Laval.

Tôt vendredi dernier, un homme âgé de 32 ans de Mascouche, dans Lanaudière, avait été arrêté en lien avec cette affaire. L'interpellation d'un homme de 34 ans, lundi, s'est produite dans le quartier Rivière-des-Prairies.

Selon ce qu'ont rapporté plusieurs médias d'information, la victime de cette tentative de meurtre est une personnalité du crime organisé, Leonardo Rizzuto, le fils de l'ancien parrain présumé de la mafia de Montréal, Vito Rizzuto. Cette informations n'a toutefois pas été confirmée par les policiers de l'Escouade nationale de répression du crime organisé (ENRCO).

Au jour de l'attaque à main armée, vers 16h30, la victime circulait à bord de son véhicule Mercedes noir, près de la sortie 17 donnant accès à l'autoroute 13. Selon la police, l'occupant d'un véhicule de marque Porsche Macan de couleur noire aurait fait feu à plusieurs reprises vers l'automobile de la victime.

L'enquête a ensuite révélé qu'un second véhicule, un autre Porsche Macan, de couleur rouge cette fois, aurait aussi pu être lié à cette tentative de meurtre. On ignore si l'homme arrêté lundi était à bord de ce second véhicule.

Après la fusillade, le conducteur du Mercedes a emprunté l'autoroute 13 en direction sud et a roulé jusqu'au stationnement d'un complexe funéraire du quartier Sainte-Dorothée. Il a eu la vie sauve.

Des marques de plusieurs projectiles d'arme à feu étaient très apparentes sur son véhicule.

L'arrestation des suspects, vendredi et lundi, s'est produite quelques jours après que l'Escouade nationale de répression du crime organisé et les policiers de la Division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec (SQ) aient établi un poste de commandement mobile sur le boulevard des Laurentides, à Laval, près de l'intersection du boulevard Saint-Elzéar. Il semble que la victime ait été vue dans un établissement de ce secteur peu avant l'attaque survenue sur l'autoroute 440.