Le bar La p’tite grenouille de Saint-Constant a accepté de présenter un spectacle de Julien Lacroix en avril 2023, dans le cadre du retour progressif de l'humoriste sur scène après avoir annoncé plusieurs dates de spectacle à travers la province.

Contacté par Noovo Info, l’établissement a témoigné d'un accueil favorable de la présentation de ce spectacle auprès de l’ensemble de la clientèle, malgré les allégations d'agressions et d'inconduites sexuelles présumément commises par Julien Lacroix dans le passé.



«Nous n’avons reçu aucun commentaire négatif, au contraire. Il y a eu beaucoup de commentaires positifs», a affirmé un représentant de La p’tite grenouille. «Nous sommes très heureux de le recevoir chez nous.»

En juillet 2020, neuf femmes se sont confiées au journal Le Devoir, disant avoir été victimes d’agressions ou d’inconduites sexuelles de la part de Julien Lacroix. Une nouvelle enquête de La Presse publiée en novembre dernier révélait toutefois que certaines de ces femmes regrettaient deux ans plus tard de l’avoir dénoncé.

Or, Julien Lacroix s'est effacé – et a été effacé – de l’espace public depuis les témoignages. L’humoriste et comédien de 30 ans a mentionné à la suite des allégations avoir entamé une thérapie afin de cesser de consommer drogue et alcool.

De son côté, le bar La p’tite grenouille indique avoir décidé de recevoir Julien Lacroix le 29 avril en pensant «que tout le monde a droit à une deuxième chance dans la vie».

«L’événement est effectivement très populaire. La salle peut contenir 250 personnes et nous sommes convaincus que notre salle sera comble», a ajouté l’établissement.

Sur la plateforme de l’événement, on peut apercevoir que Julien Lacroix propose un spectacle de deux heures sous forme de questions et réponses. Les billets sont au coût de 16,50$.

«C’est une soirée expérimentale où s’entremêlent humour et confessions, explique l’humoriste via la plateforme Eventbrite. L’une des choses que les dernières années m’ont apprises, c’est que des discussions en personne, c’est toujours plus enrichissant que via les médias sociaux.»