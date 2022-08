La rentrée est ce vendredi 26 août à Montréal et une entente de principe est en place pour assurer le transport des enfants à l'école mais, si on se fie à une lettre reçue par des parents, rien n'est réellement joué.

Le service n'est pas encore garanti pour le début des classes. Dans le Grand Montréal, les ententes ne sont pas ratifiées.

Intitulée Aux parents de nos élèves usagers du transport scolaire, cette lettre du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSDGS) — dont la rentrée sur la Rive-Sud n’a lieu que le mercredi 31 août — montre que la CSSDGS, la Fédération des transporteurs par autobus et Québec poursuivent encore «activement les négociations».



La CSSDGS n’a pas encore transmis les informations de transport aux parents et les invite à «prévoir d’autres moyens» de transport :

«La Prairie, le 22 août 2022 – Comme mentionné dans la correspondance du 10 août dernier, voici les plus récentes informations concernant le transport scolaire.

Suivant l’entente de principe intervenue entre le gouvernement et la Fédération des transporteurs par autobus, le Centre de services scolaire des Grandes‑Seigneuries (CSSDGS) et ses transporteurs poursuivent activement les négociations.

Soyez assurés que le CSSDGS oriente celles-ci en fonction de la totalité des enveloppes budgétaires allouées par le gouvernement.

Bien que nous ayons bon espoir de pouvoir en arriver à une entente avec nos transporteurs d’ici la rentrée, nous invitons les parents des élèves usagers du transport scolaire à prévoir d’autres moyens afin de déposer et de récupérer leur enfant à l’école.

Un état de la situation vous sera transmis par courriel ce mercredi 24 août 2022.

Bordereaux de transport scolaire

Considérant la situation actuelle, nous sommes dans l’obligation de reporter la diffusion des informations propres à chaque élève usager du transport scolaire. Pour l’année scolaire 2022‑2023, ces informations seront disponibles, de manière progressive, sur le Portail Parents à compter de ce mercredi 24 août 2022.

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration habituelle.»

Son de cloche similaire du côté du Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM), dont la rentrée des élèves a lieu vendredi. Selon un message publié le 22 août sur son site, le CSSDM «est toujours sans contrat avec la plupart de ses transporteurs». L’organisation estime à 6700 le nombre d’élèves touchés par la situation.

«Rappelons que le gouvernement du Québec et la Fédération des transporteurs par autobus ont conclu le 19 août une entente de principe. Certains transporteurs ont toutefois refusé de signer l’entente, ce qui entraînerait ce bris de service potentiel», écrit-on.

Selon Radio-Canada, le problème concernerait notamment la transition vers l'électrification et les prix du carburant pour les transporteurs. D’après ce qu’a indiqué le Secteur transport scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics (CSN), il n’est «tout simplement pas vrai» que le dossier du transport des élèves pour la rentrée 2022 est réglé.

Québec disait voir conclu une entente de principe avec la Fédération des transporteurs par autobus (FTA) dans une annonce conjointe pour assurer le service à l’occasion de la rentrée scolaire 2022.

Le conseil d'administration de la FTA en était à ce moment à recommander à ses membres d'adopter l'entente de principe, qui couvre une période de six ans. Les détails de l'accord ne seront pas divulgués et les membres de la FTA devaient conclure des ententes avec leurs centres de services scolaire respectifs.