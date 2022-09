L'auteur présumé du triple meurtre survenu dans la nuit de samedi à dimanche dans une tour à condos du boulevard Saint-Laurent à Brossard a comparu cet après-midi.

Mohamad Al Ballouz, 36 ans, est accusé des meurtres prémédités de ses deux enfants de 2 et 5 ans et du meurtre non prémédité de leur mère qui était aussi sa conjointe, Synthia Bussières.

Le présumé meurtrier est aussi accusé d'avoir provoqué un incendie criminel puisqu'il aurait mis le feu au condo familial pour camoufler son crime.

La femme de 38 ans et ses deux enfants ont été retrouvés sans vie tôt dimanche matin dans le condo de luxe en vente. La femme aurait été poignardée alors que les deux enfants seraient morts noyés dans un bain, selon l'information rapportée par le Journal de Montréal. Le principal suspect serait le conjoint de la victime.

L'accusé n'avait pas d'antécédents criminels. Il demeure détenu en attendant son retour en Cour prévu le 20 octobre prochain.

 

Le premier ministre sortant, François Legault, a mentionné sur les réseaux sociaux qu'il s'agissait d' «une horrible tragédie. Ces meurtres me fendent le coeur. Des ressources existent si vous êtes dans une situation de violence conjugale. SOS Violence Conjugale 1-800-363-9010».

Pour d'autres actualités en Montérégie, rendez-vous sur Noovo.Info.

Voyez les explications de Sabrina Rivet au bulletin Noovo Le Fil 17 animé par Marie-Christine Bergeron :

Note de la rédaction: Cet article a été mis à jour pour citer l'information relayée par Le Journal de Montréal. Pour plus d’information, consultez les normes éditoriales de Noovo Info