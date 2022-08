Les enquêteurs de l’escouade du Crime organisé du Service de police de Laval (SPL) ont précédé à l’arrestation de trois personnes dans deux dossiers distincts en lien avec la violence par armes à feu.

Saisie d’armes et de stupéfiants

Assistés du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), les enquêteurs du SPL ont réalisé une perquisition dans une résidence de Laval, le 27 juillet. L’opération a permis d’arrêter sur les lieux Algo Bryan Fotso Youmby, âgé de 18 ans, ainsi que la saisie d’une arme à feu et de stupéfiants.

Le suspect est connu des policiers et gravite autour des groupes criminalisés et des gangs de rue de Laval. Il fait face à des accusations de possession d’arme à feu et possession de crack. Il est détenu jusqu’à son retour à la Cour, le 2 août.

Arrestations supplémentaires

C’est lors d’une interception liée au Code de la sécurité routière que des policiers du SPL ont fait la rencontre des deux autres suspects. Les policiers ont intercepté un véhicule avec deux occupants.

Après les vérifications, une fouille des individus et du véhicule a permis de saisir un révolver, 8 munitions, des stupéfiants, dont 23 comprimés d’amphétamine.

Les agents ont arrêté le conducteur, un homme âgé de 45 ans, pour possession d’arme, de stupéfiants, de faux documents et bris d’ordonnance.

La passagère, âgée de 29 ans, a également été arrêtée pour possession d’arme, de stupéfiant et bris de conditions.

Les suspects demeurent détenus jusqu’à leur prochaine comparution devant le tribunal.

