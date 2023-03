Les policiers de Laval ont arrêté trois suspects et saisi une arme à feu en lien avec une violente altercation survenue samedi dernier dans une chambre d'hôtel du quartier Pont-Viau.

Nicolas Girard, 30 ans, Andrée Anne Sauriol, 29 ans et Marc-André Watier aussi âgé de 29 ans auraient menacé les victimes avec une arme à feu et les auraient aspergées de poivre de cayenne. Ils ont ensuite pris la fuite à bord d'un véhicule. Lors de leur arrestation, un pistolet et un chargeur à haute capacité ont été retrouvés dans le véhicule.

Les individus font face à une panoplie de chefs d'accusation. Notamment d'avoir braqué une arme à feu, de voie de fait armé, de possession d'arme à feu prohibée chargée et d'un chargeur à grande capacité et d'invasion de domicile. Ils sont aussi accusés d'avoir occupé un véhicule dans lequel se trouvait une arme à feu prohibée et un chargeur grande capacité.



Source: Police de Laval

Le dossier est maintenant entre les mains des enquêteurs de l'escouade des Crimes contre la personne.

Toute personne qui aurait de l’information concernant ces suspects peut communiquer de façon confidentielle sur la Ligne Info-Police au 450 662-INFO (4636) ou composer le 911.