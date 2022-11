Le premier ministre Justin Trudeau était de passage à Laval pour visiter l'emplacement de la future usine de vaccins de Moderna, à Laval, et lancer officiellement la construction du projet, dont le coût est évalué à 180 millions $.

Accompagné du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, M. Trudeau a rappelé que l'installation sera en mesure de fabriquer quelque 100 millions de doses par année, autant pour la COVID-19 que la grippe saisonnière et d'autres maladies respiratoires.

La construction de l'usine de Moderna permettra au Canada, selon le ministre Champagne, de mieux répondre à une éventuelle crise comme celle de la pandémie de COVID-19. «Sommes-nous mieux préparés aujourd'hui qu'il y a deux ans? La réponse est retentissante: oui, pas seulement pour aujourd'hui, mais aussi pour les générations à venir», s'est félicité le ministre de l'Innovation.

C'est en août dernier que le géant pharmaceutique américain a choisi Laval pour implanter sa nouvelle usine de fabrication de vaccins ARNm au Canada. L'entreprise avait annoncé avoir signé un contrat d'achat avec l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) pour un terrain au parc de biotechnologie de Laval.

L'usine de biofabrication pourrait être opérationnelle d'ici la fin de 2024, estime Moderna.

Jeunes chercheurs recherchés chez Moderna

Une fois la construction complétée, l'usine pourrait embaucher environ 75 personnes pour les opérations de manufacture. À l'heure où les entreprises canadiennes de tout acabit peinent à trouver de la main-d'oeuvre, ceci pourrait représenter un défi et le premier ministre Trudeau a lancé un appel aux jeunes.

«Dans notre vision pour bâtir une économie résiliente, on a besoin de votre aide en tant que chercheurs, ingénieurs et innovateurs», a déclaré M. Trudeau, en rappelant que les libéraux ont éliminé les intérêts sur les prêts fédéraux pour étudiants de façon permanente lors de leur dernière mise à jour économique.

En plus des vaccins contre la COVID-19, l'entreprise souhaite pousser la recherche et le développement de la technologie de l'ARN messager pour développer des vaccins et traitements pour la grippe, la maladie d'Alzheimer ou le VIH, par exemple.

Le gouvernement fédéral a signé en 2021 une entente avec Moderna pour installer une usine au Canada afin que le pays diminue sa dépendance aux vaccins importés de l'étranger.

Aucune somme d'argent provenant du gouvernement fédéral n'aurait été investie dans le projet de construction de l'usine, mais Ottawa s'est engagé à acheter une quantité non précisée de vaccins produits à Laval chaque année.