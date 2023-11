Le ministère des Transports rapporte un retard de «quelques semaines» dans certains de travaux de réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, un an après le début de ce chantier majeur.

Le retard concerne la réalisation des travaux à l'intérieur du tube de circulation du tunnel en direction sud. Le ministère des Transports a indiqué lundi dans son bilan de l’an 1 qu’une mise à jour de l’avancement sera faite au printemps prochain, sans donner de date exacte.

«On est en train de regarder avec l’entrepreneur pour essayer de minimiser les impacts et de voir s’il n’y a pas des solutions pour qu’il y aille le moins de retard possible», mentionne Martin Giroux, directeur général aux grands projets routiers du Grand Montréal au ministère des Transports.

Dans ce tube de circulation et dans le corridor de service, le bétonnage des murs est avancé à 65%. C’est d’ailleurs dans un corridor de service où travaillaient des ouvriers que les travaux ont été interrompus pendant près de deux semaines en raison de la présence de moisissure.

La réfection structurale du tube du tunnel en direction sud doit continuer jusqu’en 2024, après quoi commencera celle du tunnel en direction nord.

L’avancement des travaux dans le tunnel La Fontaine, après un an

Le bétonnage du tube du tunnel en direction sud se poursuit

101 des 156 sections de mur ont été bétonnées

5 des 78 sections de la voûte ont été bétonnées

Près de 50% du la superficie des dalles à réparer de l’autoroute 25 l’a été jusqu’ici (70 000 m2 sur 146 000 m2).

26 des 30 aires de sécurité en cas d’évacuation ont été coffrées et bétonnées à 85%

Les travaux de réfection du tunnel La Fontaine doivent se poursuivre jusqu’en 2026. Les entraves majeures, dans le cadre desquelles la moitié du tunnel est inaccessible, sont censées cesser en novembre 2025.

La facture pour la réfection du tunnel s’élève à 2,5 milliards $, ce qui inclut une hausse de 970 millions $ à l’entrepreneur responsable des travaux annoncée en mars dernier.

Mais M. Giroux précise qu'il y avait une enveloppe prévues pour les risques. «Donc, on respecte les coût du projet jusqu’à maintenant.»

À VOIR AUSSI | Travaux dans le pont-tunnel La Fontaine: des impacts dangereux dans certains secteurs

Échancier du projet de réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

COMPLÉTÉ

Signature du contrat avec Renouveau La Fontaine (juillet 2020)

Installation du chantier (juillet 2020 au printemps 2021)

Travaux d’investigation (automne 2020)

Construction des murs antibruit et de la piste multifonctionnelle le long de l’autoroute 25 (mi-mars 2021 à l’automne 2021)

Construction et agrandissement des stationnements incitatifs, et construction des voies réservées (printemps 2021 à l’automne 2021)

EN COURS

Réfection structurale du tube du tunnel en direction sud (novembre 2022 à 2024)

Reconstruction de la chaussée de l’autoroute 25 dans les deux directions (2022 à 2025)

À VENIR

Réfection structurale du tube du tunnel en direction nord (2024 à fin 2025)

Fin des entraves majeures (novembre 2025)

Parachèvement des travaux et aménagements paysagers (2026)

Source: Ministère des Transports

Au niveau de la circulation, le débit de véhicules qui empruntent le tunnel quotidiennement est demeuré quasi-stable en septembre 2023 (62 000 véhicules), en comparaison avec le débit enregistré à la suite du début des travaux en novembre 2022 (58 000 véhicules). L’achalandage dans le tunnel a diminué de moitié après le début de chantier, indique le ministère des Transports.

Dans un autre effort d’atténuation des impacts sur la circulation, le ministère des Transports a annoncé qu’au cours des prochaines semaines, la voie réservée sur la rue Sherbrooke Est sera prolongée de 2,5 km dans les deux directions, entre l'avenue Haig et la rue Honoré-Beaugrand. Ce nouveau tronçon pourra être utilisé par les autobus, les taxis et le covoiturage (trois occupants et plus).

Cette mesure s’ajoute aux mesures déjà en place, comme la ligne gratuite d’autobus du Réseau de transport de Longueuil (RTL), les 11 nouvelles stations de vélos BIXI installées à Longueuil et à Boucherville ou encore les navettes fluviales, en service jusqu’au 12 novembre.