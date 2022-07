Un adolescent de 16 ans a été atteint par balle au bas du corps, vendredi soir, à Montréal. La victime a reçu des soins dans un centre hospitalier, où elle s'est rendue par ses propres moyens, pour une blessure ne mettant pas sa vie en danger.

L'événement s'est produit vers 19h alors que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a reçu un appel concernant des coups de feu dans le quartier de Villeray, plus précisément sur la rue des Érables.

Selon des témoins, quatre jeunes hommes se trouvaient sur le trottoir au moment où un véhicule s'est approché. Un homme est sorti de la voiture et il est venu discuter avec les quatre personnes, puis une dispute verbale a éclaté.

Le suspect a sorti une arme à feu et a tiré en direction de l'une des personnes sur le trottoir avant de retourner dans son véhicule prendre la fuite. Il s'agirait d'une petite voiture compacte de couleur foncée et il y aurait possiblement eu d'autres occupants à bord.

La victime et ses amis ont pris la fuite à pied et se sont «possiblement» réfugiés à bord d'un véhicule qui les a amenés dans un centre hospitalier du secteur, relate le porte-parole du SPVM, Raphaël Bergeron.

Les policiers ont par la suite rencontré l'homme blessé à l'hôpital. «Ce dernier ne collabore aucunement avec les autorités, on parle d'un jeune homme de 16 ans possiblement connu des milieux policiers», indique M. Bergeron, ajoutant que ses amis ne collaborent pas non plus.

La Section de l'identification judiciaire, des enquêteurs du SPVM ainsi que l'escouade canine était sur les lieux afin de mener l'enquête.