Un adolescent de Montréal, accusé d'avoir poignardé son professeur en décembre, a plaidé coupable au chef d'accusation de tentative de meurtre.

Cet article est une traduction de CTV News Montreal.

Le garçon, âgé de 16 ans au moment de l'agression, a été condamné à deux ans de détention et à un an de surveillance. La poursuite et la défense ont fait une suggestion commune quant à la peine, a confirmé la Couronne.



La victime, Maxime Canuel, est un professeur d'arts âgé dans la quarantaine à l'école secondaire John F. Kennedy, dans le quartier Villeray à Montréal.

M. Canuel a été poignardé dans le haut du corps le 9 décembre devant un groupe d'élèves. Il a subi une intervention chirurgicale pour ses blessures, mais celles-ci ne mettaient pas sa vie en danger.

Le jeune agresseur a fui la scène et l'école a dû faire un confinement. Il a été localisé et arrêté par la police peu après.

En plus de l'accusation de tentative de meurtre, l'adolescent, qui ne peut être identifié en raison de son âge, a également été accusé de voies de fait graves, de possession d'arme dangereuse et de possession d'arme dissimulée.

Il y a eu un arrêt conditionnel des procédures sur les trois autres chefs d’accusations, selon le Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec.

L'adolescent a été détenu pendant toute la durée des procédures judiciaires.