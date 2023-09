Ronny Kay était considéré comme une figure importante de la communauté chinoise de Montréal. Il était homme d'affaires, acteur à temps partiel, et ses amis et sa famille disent qu'il était actif dans son quartier.

Cela a changé le 17 septembre 2022, le jour où il a eu une dispute avec sa petite amie. Il semblait être en détresse, et la police a été appelée. Ensuite, Ronny Kay a été abattu en pleine rue.

Un an plus tard, les membres de la communauté disent qu'ils ne comprennent toujours pas pourquoi l'homme a été abattu.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

«Nous avons besoin d'une explication sur la raison pour laquelle nous avons perdu l'un des membres les plus actifs et engagés de la communauté», a déclaré May Chiu, une militante communautaire de longue date qui est devenue une confidente proche de la famille de Kay depuis sa mort.

À l'époque, la police avait déclaré que Kay ne voulait pas lâcher un objet qui semblait être une arme.

L'enquête a été transférée au Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) du Québec, qui intervient lorsque quelqu'un décède lors d'une intervention policière.

Cela fait un an que le BEI est impliqué, et les membres de la communauté disent que peu d'informations ont été révélées depuis.

«Un an plus tard, ils auraient dû trouver sur son corps ce qu'il tenait, quoi que ce soit», estime Mme Chiu.

«C'est pourquoi la famille, dès le début, demande une enquête publique afin que l'enquête soit transparente et partagée avec le public, en particulier la famille», a affirmé Mme Chiu en s'adressant à CTV pendant que la famille de Kay pleurait en privé dans un cimetière voisin.

Les proches de Ronny Kay ont organisé des manifestations auparavant. Ils affirment qu'aucun représentant de la police de Montréal n'a présenté d'excuses ou de condoléances.

Pendant ce temps, le quartier chinois de Montréal est aux prises avec un nombre croissant de personnes ayant des problèmes de santé mentale, selon les membres de la communauté.

«Nous ne croyons pas que réclamer davantage de forces de l'ordre soit la réponse», a souligné Mme Chiu. «Nous avons vraiment besoin d'interventions de services sociaux. Nous avons besoin de services de santé mentale et de services pour la dépendance.»

Ni la police de Montréal ni le BEI n'ont souhaité commenter cette histoire, invoquant l'enquête en cours.