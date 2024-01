L'Hôpital Charles - Le Moyne compte maintenant sur un nouvel appareil de radiothérapie à la fine pointe de la technologie.

L'établissement de santé de l'arrondissement Greenfield Park devient le premier hôpital au pays à se doter du Accuray Radixact System.

Cet appareil, utilisé pour traiter la majorité des cancers, est plus précis ce qui minimise les effets collatéraux des traitements.



En plus, il est plus rapide d'usage, ce qui devrait permettre de traiter plus de patients dans la même journée.



L'appareil, qui a coûté trois millions de dollars, a été aménagé au Centre intégré de cancérologie de la Montérégie (CICM) situé à même l'Hôpital Charles – Le Moyne.