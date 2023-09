Un jeune homme qui est soupçonné d’avoir blessé six personnes dimanche soir à Montréal-Nord en fonçant sur elles au volant d'une automobile dans un parc a été arrêté et formellement accusé de plusieurs chefs de tentatives de meurtre, de voies de fait graves, de délit de fuite causant des lésions et de conduite dangereuse causant des lésions..

Les six personnes blessées, toutes dans la vingtaine, auront la vie sauve, selon ce que la police a appris. Mais l'une d'entre elles a dû être amputée d'un membre et d'autres auront des séquelles à vie. Une des victimes est restée coincée sous le véhicule au moment des faits.



L'histoire donne froid dans le dos. L’évènement impliquant le suspect Aubens Bien Aimé, 22 ans, s’est produit vers 20h20 au parc Le Carignan, derrière l’école du même nom située sur le boulevard Rolland, entre les rues Renoir et de Dijon.

Un conflit aurait dégénéré entre plusieurs joueurs lors d’une partie de basketball. Une bouteille en vitre aurait été lancée sur le terrain. Des témoins affirment avoir entendu des coups de feu. Le conflit s’est déplacé à l’intérieur du parc et le suspect aurait foncé sur une groupe d’individus à proximité.

La scène était chaotique. Plusieurs enfants et parents étaient dans le parc et ont été témoin de la scène. Aubens Bien Aimé a été arrêté sur les lieux et accusé le lendemain. Le conflit serait relié aux gangs de rue.



Un périmètre de sécurité a été érigé par la police dans le parc Le Carignan afin que les enquêteurs de la police puissent recueillir des informations sur cette affaire.

Avec la collaboration de Guillaume Théroux pour Noovo Info et de l'information de La Presse canadienne.