Un chauffeur d'autobus de la Société des transports de Laval (STL) a foncé dans une garderie, mercredi, tuant deux enfants en plus d'en blesser six autres.

Le chauffeur, Pierre Ny St-Amand âgé de 51 ans, a été arrêté et formellement accusé de meurtres au premier degré, de tentative de meurtre, de voie de faits et voie de faits graves. Au total, neuf chefs d'accusation pèsent contre lui.

Le motif de l'accusé reste inconnu pour l’instant, et sera élucidé lors de l’enquête effectuée par le Service de police de la ville de Laval (SPL).

À lire | Drame à Laval: un voisin raconte avoir maîtrisé le chauffeur de l'autobus

Les six autres enfants blessés sont désormais hors de danger dans des centres hospitaliers de Montréal et Laval, a-t-on confirmé durant la journée. Un adulte a aussi été traité pour un choc nerveux.

Des images obtenues par Noovo Info montrent l’autobus encastré profondément dans la garderie.



Crédit image | Noovo Info

Le drame a eu lieu à la Garderie éducative Sainte-Rose sur la terrasse Dufferin dans le quartier Sainte-Rose à Laval, vers 8h30.

La garderie, comptant 80 places, est située dans un rond-point menant à une gare de train de banlieue. Un large périmètre de plusieurs rues était toujours déployé autour de la scène en fin d’après-midi.

Le maire de Laval, Stéphane Boyer, a confirmé que le chauffeur impliqué n’avait aucun antécédent judiciaire et qu'il était employé à la STL depuis 10 ans.

Un parent présent sur la scène a affirmé que le chauffeur «était entré volontairement dans le stationnement de la garderie» avant d’accélérer vers celle-ci.

L'autobus aurait terminé sa course dans le local «Des Papillons», réservé aux enfants plus âgés de la garderie.

Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, a confirmé que des équipes psychosociales se rendront sur place pour soutenir les enfants, leurs proches et le personnel.

Panique et chauffeur maîtrisé

Hamdi Benchaabane, un voisin qui habite juste à côté de la garderie, a déclaré aux médias avoir maîtrisé le chauffeur de l'autobus après l'écrasement avec l'aide de trois parents.

«On a essayé de maîtriser le chauffeur ; il a ouvert la porte et il a enlevé ses vêtements, il était totalement nu. On n'a pas compris pourquoi il a fait ça», a-t-il expliqué. «Il était dans un autre état, dans un autre monde. Il allait à 30 ou 40 km/h, et il a foncé», a-t-il raconté.

Selon M. Benchaabane, une vingtaine d'enfants étaient dans la garderie lors de l'écrasement.

Plusieurs parents ont confirmé avoir vécu des moments de terreur après avoir appris qu'un bus s'était enfoncé dans la garderie.

«J'étais en panique. J'ai appelé mes amis» a expliqué Julia Moreno, qui a confirmé que son enfant de 3 ans est en sécurité. «Le fils de mon ami est présentement à l'hôpital Sainte-Justine... Je crois qu'il est sauf», a-t-elle ajouté.



Crédit image | LA PRESSE CANADIENNE-Ryan Remiorz

Le docteur Marc Girard du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine a confirmé que deux garçons et deux filles d'âge préscolaire étaient arrivés conscients à l’hôpital en avant-midi mercredi. «Leur santé est atteinte, mais leur vie n’est pas en danger», a-t-il expliqué lors d’un point de presse.

Le chef du département de médecine d'urgence au CISSS de Laval, le Dr Patrick Tardif, a confirmé que le centre hospitalier a reçu trois enfants blessés provenant de la garderie. Malgré plusieurs manoeuvres de réanimation, l'hôpital de la Cité-de-la-Santé a rapporté qu'un enfant a succombé à ses blessures. Les deux autres victimes sont toujours sous observation, mais on ne craindrait pas pour leur vie.

«Je transmets mes condoléances aux familles des victimes en mon nom et de tous ceux qui ont travaillé auprès des victimes», a lancé Dr Tardif en point de presse.



Des parents et leurs enfants embarquent dans un véhicule en attendant des nouvelles après le drame à Laval. Crédit image | LA PRESSE CANADIENNE-Ryan Remiorz

La STL s'est dite quant à elle «dévastée par la tragédie» et collabore avec l'enquête du Service de police de la Ville de Laval.



Des chauffeurs et chauffeuses de la STL ont été secoués par la nouvelle et le service de transport mettra en place, avec l’aide du syndicat, une cellule de crise.

Le service pourrait être compromis mercredi puisque plusieurs employés ont confirmé qu’ils n’allaient pas rentrer travailler. «Il est possible que certains voyages doivent être annulés en raison d’un plus grand nombre d’absences aujourd’hui», a précisé la STL.

Le premier ministre Legault «ébranlé»

Dans un point de presse mercredi matin, le premier ministre François Legault s'est dit «ébranlé» par la nouvelle.

«Évidemment, mes pensées sont avec ces enfants, les parents de ces enfants, les employés de la garderie. [...] On va offrir aux parents toute l'aide qu'on est capables de leur donner», a-t-il déclaré.

M. Legault se rendra à Laval demain. Le chef par intérim du Parti libéral du Québec Marc Tanguay, le co-porte-parole de Québec solidaire Gabriel-Nadeau Dubois et le chef du Parti québécois Paul St-Pierre Plamondon ont confirmé qu’ils y seront aussi.

Quel drame épouvantable ce matin à Laval. Il n’y a rien de pire que d’avoir peur pour son enfant. Je pense aux enfants, aux parents et aux employés. — François Legault (@francoislegault) February 8, 2023

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, la ministre responsable des garderies, Suzanne Roy, ainsi que le ministre responsable de la région de Laval, Christopher Skeete, étaient sur place en début d’après-midi.

M. Bonnardel a parlé d’un événement «d’une infinie tristesse» et a confirmé que «le gouvernement sera présent» pour les familles touchées par la tragédie.

La ministre des garderies a également indiqué être «de tout cœur avec les familles».

«On est avec les parents. On pense à ces enfants-là qui sont au service de garde. […] On est extrêmement bouleversés par la situation. On va offrir les services nécessaires, que ce soit aux éducatrices, aux parents», a-t-elle souligné lors d’un point de presse mercredi matin.

Les députés fédéraux ont d'ailleurs observé une minute de silence à la Chambre des communes, avant le début de la période des questions. Les élus à l'Assemblée nationale du Québec se sont également recueillis en soutien aux victimes.

Avec des informations de Benoit Chevalier et d'Étienne Phénix pour Noovo Info ainsi que de la Presse canadienne