Une piétonne lutte pour sa vie après avoir été heurtée par un véhicule mardi soir peu avant 18 h sur le boulevard Pie-IX, près du boulevard Henri-Bourassa, dans l'arrondissement de Montréal-Nord.



La femme de 45 ans a été heurtée par deux véhicules successivement. La première automobiliste, une femme dans la quarantaine s'est arrêtée, mais l'autre chauffard a pris la fuite s'en porter assistance à la victime.

Il semblerait que le conducteur du véhicule circulait en direction sud sur le boulevard Pie-IX lorsque la piétonne a été heurtée, selon le porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Julien Lévesque. Cette personne est activement recherchée par les policiers.



Délit de fuite survenu mardi soir le 14 février 2023 peu avant 18 h sur le boulevard Pie-IX, dans l'arrondissement de Montréal-Nord. Cosmo Santamaria | CTV

Les policiers et les enquêteurs du SPVM ont mis en place un périmètre de sécurité au cours de la soirée de mardi afin de mener l'enquête sur les causes et les circonstances de l'accident. Ce périmètre a été levé vers 1h45.

La piétonne a été grièvement blessée au haut du corps. Son état est jugé critique, mais stable.

L'an dernier, 20 piétons ont été fauchés à mort à Montréal, comparativement à 11 en 2021.

Avec des informations de La Presse canadienne.