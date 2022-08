Un comité, formé de membres du conseil d'administration de Fierté Montréal, a été créé pour faire la lumière sur les événements qui ont mené à l'annulation du défilé de la Fierté dimanche à Montréal, alors que plusieurs partenaires importants de l'événement semblent prêts à passer l'éponge sur cette controverse.

Le directeur général de Fierté Montréal, Simon Gamache, a indiqué dimanche qu'un autre événement pourrait être organisé, mais une source a confirmé lundi à La Presse Canadienne que la planification d'un nouveau défilé n'était pas sur la table.

Cette personne, qui travaille pour Fierté Montréal, a préféré garder l'anonymat en raison de la controverse entourant la décision d'annuler le défilé à cause d'un manque d'effectif.

Une rencontre est prévue lundi après-midi, entre des représentants de l'administration de Valérie Plante et de Fierté Montréal, à qui la Ville a accordé 600 000 $ cette année, pour l'ensemble des festivités.

Dimanche, la mairesse Plante avait exprimé sa frustration devant l'annulation du défilé, affirmant que si la Ville avait été au courant qu'il manquait des effectifs, elle aurait «mis l'énergie nécessaire.»

Le MTO sollicite une rencontre

Le ministère du Tourisme (MTO) a également «sollicité les organisateurs de l'événement pour discuter de cette situation», a expliqué Meghan Houle, une porte-parole du MTO.

Le ministère du Tourisme a alloué une somme de 1 103 000 $ à Fierté Montréal pour «l'ensemble de la programmation» cette année.

On ignore combien d'argent était destiné au défilé, car «l'aide accordée n'est pas ventilée pour chacune des activités prévues à la programmation», a précisé Meghan Houle.

Le ministère n'a pas été informé «d'une quelconque problématique en lien avec le déroulement de l'événement» et «a appris l'annulation du défilé par les médias dimanche matin».

La porte-parole du MTO a précisé à La Presse Canadienne «qu'il importe de mentionner que, malgré l'annulation du défilé, l'ensemble des autres activités prévues à la programmation du festival Fierté Montréal ont eu lieu et les organisateurs en dressent un bilan positif».

Des commanditaires majeurs seront toujours au rendez-vous

La Banque TD, le «présentateur officiel» du festival Fierté Montréal a indiqué lundi que l'annulation du défilé n'aurait pas d'impact sur sa relation avec l'organisation.

«La santé et la sécurité de tous les participants et bénévoles sont primordiales pour la TD. Bien que nous soyons attristés que le défilé ait été annulé, nous soutenons la décision des organisateurs et allons continuer de célébrer les communautés 2SLGBTQ+ aujourd'hui et à l'avenir», a indiqué un porte-parole de la banque dans un courriel transmis à La Presse Canadienne.

Loto-Québec, un autre partenaire majeur de l'événement, a également réitéré son appui aux organisateurs du festival en indiquant qu'il continuera «d'appuyer la tenue des activités entourant le festival Fierté Montréal et est toujours solidaire de la diversité et de l'inclusion.»

À lire également:

De son côté, la Société de transport de Montréal (STM) s'est dite «déçue de la tournure de l'événement», mais compte continuer de soutenir Fierté Montréal.

«Nous sommes partenaires de Fierté MTL et du défilé depuis 2016. C'est un événement important pour nous. Notre partenariat repose sur un échange de visibilité et non monétaire, alors nous ne demanderons pas de compensation», a indiqué Amélie Régis, conseillère en affaires publiques de la STM.

D'après les informations de La Presse Canadienne, le comité qui est formé de membres du conseil d'administration de Fierté Montréal et qui doit faire un post-mortem de l'événement, n'émettra pas de commentaire lundi, mais publiera plutôt un communiqué plus tard cette semaine.