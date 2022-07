Le parc Père Marquette accueille un concours de skateboard, samedi, de 11h à 22h, dans le cadre du JACKALOPE BLOCK PARTY.

Cet événement gratuit et ouvert à tous propose différentes compétitions de skaters, allant du débutant au professionnel, pendant toute la journée.



«Il y a plusieurs familles, beaucoup de monde et d'exposants. [...] C’est l’fun, il y a un beau vibe, le ciel est bleu, il fait beau et on est bien», a affirmé Micah Desforges, président et fondateur de JACKALOPE, au début de l'événement.

L'âge n'a pas de limite. Professionnels ou amateurs, tout le monde est le bienvenue. | Crédits photo: Micah Desforges

Les premières compétitions ont débuté à 13h avec des filles et des garçons âgés de 13 ans et moins. Ensuite, il y a eu des qualifications dans les catégories avancées pour les femmes à 14h et pour les hommes à 16h. Les finales de ces deux catégories se dérouleront au courant de la soirée à partir de 18h30.

«On est vraiment content pour une première édition de l'événement dans Rosemont. Ça fait du bien de recevoir des visages, de revoir la communauté du skateboard, puis de porter la relève», a ajouté M. Desforges.

Le beau temps est au rendez-vous. | Crédits photo: Micah Desforges

Bien qu'entre une cinquantaine et soixantaine de personnes se sont inscrites, l'organisateur s'attend à beaucoup plus.

«L’ inscription se fait sur place. Donc, les autres qui font des compétitions plus avancées vont sûrement arriver plus tard, vont s’inscrire en arrivant aussi», a-t-il expliqué en entrevue téléphonique.

Les incriptions se font sur place. | Crédits photo: Micah Desforges

En plus d'offrir des breuvages et de la nourriture aux athlètes et spectacles, plusieurs partenaires sont également présents sur place comme la Ville de Montréal et Desjardins.

L'événement se déroule de 11h à 22h au parc Père Marquette à Montréal. | Crédits photo: Micah Desforges

Ce concours de skateboard permet aux gagnants de la catégorie avancée à obtenir son «laissez-passer» pour participer au festival JACKALOPE MONTRÉAL, qui se déroulera du 19 au 21 août 2022 sur l’Esplanade du Parc olympique.

«C'est un peu une opportunité aujourd'hui, dans un contexte plus relax au skatepark du coin. Ça ne coûte rien de s'inscrire et ça donne une chance à ceux qui aimeraient participer dans une plus grosse compétition, de gagner leur golden ticket», a indiqué le fondateur de l'événement.

De nombreux montréalais ont assisté à ce rendez-vous sportif. | Crédits photo: Micah Desforges

Le prochain événement accueillera plusieurs compétitions de street skateboard, d’escalade de blocs et de breaking. Il y aura aussi des démonstrations de freestyle motocross, de BMX et de BASE jump. Les billets sont déjà en vente sur le site officiel du festival.

«On convie les gens justement à venir au Parc olympique pour voir certains des meilleurs athlètes en skate, en escalade et plusieurs autres sports. [...] Il y a des gens qui vont sauter en parachute sur place. Ça va être assez extraordinaire», a mentionné M. Desforges.

