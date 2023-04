Une collision frontale impliquant deux véhicules utilitaires sport (VUS) a fait un mort dimanche soir à Saint-Roch-de-l'Achigan, dans la région de Lanaudière.

La collision s'est produite sur le rang Saint-Charles vers 17h20.

Selon la Sûreté du Québec (SQ), les deux VUS sont entrés en collision frontale dans une courbe après que l'un des deux véhicules se soit retrouvé dans la voie inverse. On ignore pour le moment les causes et circonstances réelles de l'accident,

L'un des conducteurs, un homme de 53 ans de Terrebonne, a été grièvement blessé lors de l'accident et il n'a pas survécu, a indiqué la SQ tôt lundi matin.

L'autre conducteur, lui aussi seul dans son véhicule, a subi des blessures mineures.

Un tronçon du rang Saint-Charles a été fermé à la circulation le temps qu'un enquêteur spécialisé en collision analyse la scène. La voie est désormais rouverte aux automobilistes.

Avec des informations d'Étienne Phénix Noovo Info et de La Presse canadienne.