Un enfant de 3 ans a subi une mort violente lundi soir à Bois-des-Filion, sur la couronne Nord de Montréal. Le Service de police intermunicipal de Terrebonne–Sainte-Anne-des-Plaines–Bois-des-Filion a arrêté trois suspects mardi en fin de matinée, puis passé la suite de l'enquête à la Sûreté du Québec (SQ) après un interrogatoire de son bureau des affaires criminelles.

Les services d'urgence ont été appelés vers 17h30 dans une résidence de la 34e avenue pour intervenir auprès de l'enfant, dont l'âge et le sexe n'ont pas été précisés.

Malgré les manœuvres de réanimation, le décès de l'enfant a été constaté sur les lieux. Il aurait possiblement été atteint d'un projectile d'arme à feu.

On ignore qui était responsable de la supervision, car selon nos informations, les parents étaient attablés dans un restaurant de Laval lorsque le drame s'est produit.

Comparution d'un des suspects, cousin de la victime

Au moins un des suspects serait un proche de la petite victime. Yacine Mehennaoui, 19 ans et cousin de l'enfant d'après l'information obtenue par Noovo Info, a comparu au palais de justice de Laval et fait face à des accusations de négligence criminelle ayant causé la mort, de possession d'une arme à feu prohibée et d'entrave à la justice. En effet, Yacine Mehennaoui pourrait avoir tenté de détruire une preuve incriminante.

En après-midi, des recherches étaient en cours dans la rivière des Mille-Îles pour trouver «tout élément de preuve pertinent dans l'enquête».

Après quelques minutes sous l’eau, un plongeur a extirpé un objet du cours d’eau devant la caméra de Noovo Info. Impossible de dire s’il s’agissait d’une arme. Un des jeunes impliqués dans l’affaire a informé les plongeurs de l’endroit où il aurait jeté une arme à feu.

Le retour en cour du suspect de 19 ans est prévu pour jeudi. L'adresse de Yacine Mehennaoui se trouve sur la 34e avenue, indique la dénonciation à son endroit.

Les autres suspects seraient un autre jeune homme de 19 ans et une fille de 17 ans. Au moment d'écrire ces lignes, on n'avait pas plus de détails sur la suite des choses en ce qui les concerne.

Une arme mal entreposée?

Une voisine était sous le choc après les événements. Elle dit avoir travaillé des années à la SQ pour faire respecter la loi sur l’entreposage des armes à feu.

«C’est une mort qui ne devrait pas être», a-t-elle déploré dans un entretien émotif avec Noovo Info. «Si le petit bambin est décédé par arme à feu… C’est inexplicable. Je n’ai pas de mots.»

Le corps policier invite quiconque aurait des informations au sujet de ce triste événement à communiquer avec lui de façon confidentielle au 450 471-4121 ou via la ligne Échec au crime au numéro 1-800-711-1800.

