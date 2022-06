La Ville de Montréal a annoncé mercredi le lancement d’un «grand chantier en habitation» visant à accélérer le développement de logements abordables sur son territoire. Ce faisant, la Ville veut élaborer de nouveaux modèles de développements et établir de nouveaux partenariats.

Quatre chantiers de travail thématiques seront étudiés au cours de l’initiative: la stratégie foncière et immobilière de la Ville de Montréal, la fiscalité et le financement des projets, la facilitation des projets et les évolutions réglementaires et le rôle et les mandats de la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM).



La démarche sera menée par un comité-conseil composé de Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation, de Roger Plamondon, président du Groupe Immobilier Broccolini et d’Édith Cyr, directrice générale de l'entreprise d'économie sociale Bâtir son quartier.

La Caisse d'économie solidaire, le Fonds immobilier de solidarité FTQ, New Market Funds, le promoteur immobilier Prével, la SHDM, la Société de développement Angus, la Société locative d'investissement et de développement social (SOLIDES) et l’Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant (UTILE) seront aussi membres du comité-conseil.

À lire également :

«La Ville de Montréal démontre sa capacité de rassembler les acteurs de tous les horizons pour s'attaquer à l'un des enjeux sociaux les plus pressants de la métropole: le maintien de son abordabilité pour les décennies à venir, a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Cette offensive majeure pour le développement de logements abordables à Montréal démontre la capacité de la Ville à mobiliser les forces vives de l'écosystème économique, dans lequel le milieu de l'habitation joue un rôle central.»

Ce grand chantier a notamment comme but d’atteindre l’objectif de 60 000 nouveaux logements abordables annoncé en septembre 2021 dans un horizon de 10 ans.

Les premières rencontres des différents comités impliqués dans la démarche devraient avoir lieu d’ici à la fin du mois de juin. Un rapport d'étape des activités des comités sera quant à lui publié au début de 2023. Des projets pilotes devant faire émerger de nouveaux modèles de développement de logements abordables devraient également voir le jour d’ici à l’automne.